Quién era el senador libertario al que encontraron muerto en su domicilio

La política riojana amaneció con la noticia de la muerte de Juan Carlos Pagotto. El senador nacional fue hallado sin vida el martes, en su casa de la capital provincial. Tenía 74 años. Aún no se informaron las causas. Su banca, con mandato hasta 2029, será ocupada por Claudia Cecilia López, segunda candidata de LLA en 2023.

Nacido en Mendoza el 8 de julio de 1952 y radicado desde hacía décadas en La Rioja, era abogado y procurador. Se definía como “militante peronista” y reconocía una relación de larga data con Carlos Menem y su hermano Eduardo. Ese vínculo fue el hilo conductor de una carrera que, años después, lo llevó al armado de Javier Milei.

Su primera experiencia legislativa fue como diputado provincial por Chilecito entre 1993 y 1997. Tras un largo período alejado de los cargos electivos, volvió a competir en 2023 como candidato a senador de LLA. Fue el postulante más votado de la categoría en la provincia y llegó a la Cámara alta como una pieza del dispositivo de los Menem.

En el Senado ganó espacios de peso. Presidió la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo. Su designación fue respaldada por libertarios y aliados del PRO. Más tarde quedó al frente de la Comisión de Acuerdos, por donde pasan los pliegos de jueces, fiscales y diplomáticos.

Su trayectoria profesional estuvo atravesada por casos controvertidos. Como abogado intervino en defensas vinculadas a delitos de lesa humanidad: representó al exjuez federal Roberto Catalán y a Roberto Ganem en la megacausa Menéndez, y actuó en el expediente por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Esos antecedentes provocaron el rechazo de organismos de derechos humanos cuando fue elegido para conducir comisiones clave.

También defendió a Patricio Pioli, condenado por difundir imágenes íntimas sin consentimiento. Ya como senador, quedó envuelto en otra polémica por contratar en su despacho a su hijo Juan María, cuestionado por violentas publicaciones y amenazas contra dirigentes opositores en redes sociales.

Pagotto encarnó una paradoja del oficialismo: un dirigente formado en el viejo peronismo convertido en senador de una fuerza que hizo de la lucha contra “la casta” su marca. Su gravitación descansaba en sus vínculos riojanos, su conocimiento del Congreso y su cercanía con los Menem. Su muerte deja a LLA sin un operador experimentado en áreas decisivas del Senado.