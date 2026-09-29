Crece el escándalo de los supuestos "30 mil terroristas" deportados de Milei

Una frase de Javier Milei en una entrevista con Luis Majul abrió un nuevo frente político. El Presidente aseguró que su gobierno expulsó a “10 mil terroristas” durante 2025 y a otros 20 mil en lo que va de 2026. Según afirmó en La Cornisa, serían extranjeros infiltrados para “dinamitar el modelo argentino”.

La cifra acumulada de 30 mil personas provocó pedidos de explicaciones en el Congreso. El problema no es sólo la magnitud: los registros oficiales disponibles no muestran deportaciones por terrorismo y distinguen entre expulsar a alguien que ya está en el país e impedirle el ingreso en una frontera.

Chequeado calificó como falsa la afirmación. Según información de la Dirección Nacional de Migraciones, durante 2025 fueron expulsadas 772 personas por distintos delitos. La mayoría correspondió a delitos vinculados con drogas o contra la propiedad. No hubo expulsiones identificadas como terrorismo.

El organismo registró además 16.684 rechazos migratorios en 2025. Esa categoría no equivale a una deportación: se aplica, en general, a quienes son detenidos en la frontera antes de entrar por no tener documentación o cumplir los requisitos migratorios. El Ministerio de Seguridad informó recientemente más de 20 mil extranjeros “expulsados, rechazados o inadmitidos”, agrupando procedimientos diferentes.

La senadora Juliana Di Tullio presentó una solicitud de acceso a la información ante la Jefatura de Gabinete y Migraciones. Reclamó datos y respaldos judiciales de los supuestos casos. “La ciudadanía tiene derecho a saber si se encuentra expuesta a riesgos reales o si nos gobierna un mentiroso”, sostuvo.

En Diputados también hubo movimientos. Rodolfo Tailhade llevó un pedido a la Bicameral de Inteligencia para que el Gobierno explique las deportaciones y la afirmación de Milei de que la Quinta de Olivos fue convertida en una “base militar”. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, exigió precisar cuántas personas eran expulsadas y cuántas estaban vinculadas con causas de terrorismo.

Máximo Kirchner consideró que hablar de 20 mil terroristas en la Argentina era “una exageración terrible”. La Casa Rosada no presentó documentación pública que sostenga la cifra ni explicó qué criterio utilizó Milei para llamar terroristas a miles de extranjeros. La controversia dejó de ser semántica: el Congreso quiere saber si existieron las amenazas descriptas por el Presidente o si se mezclaron estadísticas migratorias para construir un enemigo invisible.