Maslatón terminante: "Es imposible que Milei reelija"

"Absolutamente (la gente) con el bolsillo va a votar", afirmó Carlos Maslatón en el ciclo Duro de Domar de C5N ante las pregunta de como el electorado va a considerar en el momento de elegir nuevo mandatario en las elecciones presidenciales del año que viene y remató: "Es imposible que Milei reelija. El desastre económico que han hecho no tiene vuelta. No tiene tiempo, ni económico, ni político". Luego, concluyó: "Yo creo que Javier Milei finaliza el mandato 10 de diciembre de 2027. No antes".

El análisis de Maslatón se produjo en un contexto en el que el debate sobre 2027 comienza a instalarse antes de que estén definidas formalmente las candidaturas. También cuestionó el mecanismo mediante el cual el Gobierno mantiene intervenido el mercado cambiario y sostuvo que el esquema podría terminar generando nuevamente problemas cambiarios. En su interpretación, la política oficial no representa una verdadera flotación del dólar y utiliza las tasas de interés y la deuda para contener el tipo de cambio.

El abogado también habló de quiénes podrían ocupar el espacio opositor frente a Milei. Entre los nombres mencionados aparece Axel Kicillof, a quien Maslatón ubicó como uno de los dirigentes que estaría trabajando con mayor decisión de cara a una eventual candidatura presidencial. “El único que está jugando en serio me parece que es Kicillof”, sostuvo. Y agregó: “El gobernador bonaerense está decidido, bien decidido políticamente”. Al mismo tiempo, Maslatón marcó una diferencia entre la decisión política de competir y la evaluación de un eventual programa de gobierno: “Quiero ver qué plan económico tiene”.

La referencia a Kicillof resulta significativa porque Maslatón no presentó su eventual candidatura únicamente como una cuestión interna del peronismo, sino como parte de un escenario más amplio de competencia presidencial. El gobernador bonaerense viene siendo señalado públicamente como uno de los dirigentes que podrían disputar el liderazgo del peronismo en el próximo ciclo, aunque a septiembre de 2026 las candidaturas presidenciales para 2027 todavía no están formalizadas.

Otro de los nombres que apareció en el análisis fue Hernán Lacunza, exministro de Economía durante la administración de Mauricio Macri. Maslatón consideró que su eventual incursión electoral parece tener mayor consistencia que una simple especulación mediática. “Parece que es en serio, que quiere jugar”, afirmó. También se refirió a Patricia Bullrich, aunque desde una perspectiva diferente. El abogado sostuvo: “La veo afuera del gobierno” y añadió: “No es más oficialismo”. Además, consideró que una eventual candidatura presidencial de Bullrich en 2027 podría perjudicar electoralmente al oficialismo.

La intervención actual también debe leerse a la luz del cambio de relación política de Maslatón con Milei. El abogado fue uno de los primeros dirigentes del espacio liberal que acompañaron al actual Presidente durante su ascenso político, pero posteriormente se distanció de él. En septiembre de 2026 afirmó que su alejamiento llevaba cuatro años y sostuvo que “con el gobierno estoy totalmente en contra. No me identifico con nada”.