El retuit de Milei riéndose de Macron a horas de su audiencia con él

Javier Milei volvió a mezclar X con la agenda internacional. En la previa de su viaje a Francia, el Presidente republicó un video humorístico creado con inteligencia artificial sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas y agregó una de sus expresiones habituales: “FENÓMENO BARRIAL”.

La pieza fue publicada por la cuenta Dr. Clown, PhD con la pregunta: “¿Qué pasó realmente después de la Asamblea General de la ONU?”. El montaje imita las escenas finales de ¿Qué pasó ayer?, la comedia sobre un grupo de amigos que intenta reconstruir una noche de excesos. No fue producido por Presidencia.

Entre las imágenes aparece Emmanuel Macron recibiendo un golpe de su esposa, Brigitte, en una situación inventada mediante inteligencia artificial. La escena no ocurrió. El video también muestra a Milei con Donald Trump en Times Square, sobre el toro de Wall Street y compartiendo situaciones disparatadas con otros líderes.

El gesto adquirió otra dimensión por la agenda diplomática. Milei se reunirá en privado con Macron el jueves 1° de octubre, a las 13.50, en el Palacio del Elíseo. Será la quinta bilateral desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El encuentro integra la Argentina Week en París, una misión política y empresarial destinada a atraer capitales. Milei viajará acompañado por funcionarios, gobernadores y empresarios y expondrá en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La agenda incluye energía, minería, agroindustria, tecnología y comercio.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea, resistido por Francia, también estará sobre la mesa.

El retuit generó críticas porque colocó una burla contra el mandatario anfitrión en la antesala de una reunión oficial. Un usuario que reprodujo la publicación señaló que Milei había difundido el contenido “48 horas antes de encontrarse con Macron” y calificó el gesto de “vergonzoso”.

No es la primera vez que el Presidente mezcla comunicación institucional, memes y publicaciones ajenas. El video superó el millón de reproducciones y convirtió a jefes de Estado en personajes de una comedia digital. Esta vez, uno de los protagonistas será quien lo reciba en París para una audiencia central de la gira.

La incógnita es si el episodio quedará limitado a las redes o tendrá alguna repercusión protocolar. Mientras la Casa Rosada busca exhibir seriedad ante inversores y fortalecer la relación con Francia, Milei volvió a tensar la frontera entre la comunicación presidencial y la provocación en internet.