Pallarols confirmó que se negó a incluir a los perros de Milei en el bastón de mando

Juan Carlos Pallarols recordó un episodio de la asunción de Javier Milei. En una entrevista con Crónica, el orfebre confirmó que desde el entorno del entonces presidente electo le pidieron incorporar las figuras de sus perros al bastón de mando preparado para el 10 de diciembre de 2023. Su respuesta fue negativa.

“En el emblema patrio no se puede poner nada”, explicó Pallarols. Según sostuvo, no correspondía cambiar los colores ni sumar elementos ajenos a la decoración tradicional. Para el artesano, el bastón debía conservar el escudo nacional, la plata y el urunday que identifican su diseño.

Pallarols atribuyó un significado político al material. Describió al urunday como una madera dura, capaz de mantenerse recta, no corromperse y brillar sin barniz ni goma laca. “Son cualidades que el Presidente debiera tener”, señaló. La ornamentación se completa con un cardo por cada provincia y tres pimpollos que representan a las Islas del Atlántico Sur.

El orfebre destacó además el carácter colectivo de su obra. Afirmó que más de cuatro millones de personas participaron con golpes de cincel durante un recorrido por las 24 provincias que se extendió un año. Esa intervención ciudadana ya forma parte del método que Pallarols convirtió en tradición desde la recuperación democrática.

La negativa no impidió que Milei tuviera finalmente a sus mastines en el atributo recibido al asumir. El Presidente descartó el bastón institucional de Pallarols y eligió otro cuya empuñadura llevaba talladas las figuras de Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, sus “hijos de cuatro patas”.

La pieza utilizada en la Asamblea Legislativa fue realizada por los orfebres Hugo Pascual Pontoriero y César Pontoriero. El diseño partió de un boceto de Santiago Oría y Luis Martínez y fue supervisado por Karina Milei. El pedido había llegado directamente desde los hermanos Milei, según relataron sus autores.

La elección rompió con una costumbre consolidada. Desde la llegada de Raúl Alfonsín a la Casa Rosada, Pallarols confeccionó los bastones presidenciales con un modelo institucional basado en urunday y plata. Milei optó por un objeto personalizado que convirtió su vínculo con los perros en parte de la ceremonia de transmisión del poder.

La declaración aclara un episodio rodeado de versiones y propuestas alternativas. El pedido sí existió, pero Pallarols no quiso incorporarlo. Los perros llegaron al bastón por otra vía y se convirtieron en uno de los detalles más comentados de aquella asunción.