El show de caras en el segundo reportaje de Facundo Moyano con Moria Casán

En redes sociales se viralizo un segmento completo de la entrevista que Moria Casan realizo a Facundo Moyano en su ciclo matutino La Mañana con Moria en El Trece. El sindicalista había pedido personalmente el espacio televisivo para contar su versión. Sin embargo, su aparición en el programa terminó produciendo exactamente lo contrario: más preguntas que respuestas.

El exdiputado y dirigente llegó al estudio con más de media hora de demora y apareció sobre el cierre de la emisión. La conductora había leído el mensaje privado con el que él solicitó la entrevista: “Debo y necesito contestar tres cosas”. Su intención era referirse una sola vez al confuso episodio que protagonizó con su expareja, Candela Arizaga, y luego guardar silencio hasta que se archivara la causa.

Visiblemente nervioso y fuera de eje, Moyano encadenó frases, perdió el hilo y tuvo dificultades hasta con el micrófono, que Moria terminó sosteniéndole. También describió que la joven se había desmayado, que le practicó RCP y que la había visto “fiambre”. En otro pasaje afirmó: “Candela no estaba, había otra cosa adentro de Candela”. El hijo de Hugo Moyano hablaba, con ojos muy abiertos, la boca apretada y una mirada lateral de estupor. Las caras del entrevistado construyeron una respuesta silenciosa más elocuente que cualquier repregunta.

La conversación derivó entonces hacia el consumo de sustancias. Moyano aseguró que Arizaga no consume cocaína, pero afirmó que había consumido tusi, una sustancia que suele asociarse al denominado “cocaína rosa”, aunque su composición puede variar y no necesariamente contiene cocaína.

“Candela no tomó cocaína, porque no toma cocaína. Toma otra cosa. Tomó tusi”, sostuvo. El propio Moyano, por su parte, negó que utilizara drogas para mantener relaciones sexuales y explicó que había probado determinadas sustancias pero que no las utilizaba con ese objetivo porque, según dijo, le producían efectos que interferían con actividades como comer, dormir o mantener relaciones. Su reflexión derivó en una serie de frases sobre la “adicción a la vida” y la “adicción a la muerte”, antes de volver al episodio con Arizaga.

La entrevista también estuvo atravesada por la situación judicial. Moyano aseguró que se considera inocente de las acusaciones y cuestionó públicamente la investigación. “Soy inocente de lo que se me acusa”, afirmó, para luego sostener que la causa era un “invento”. También negó haber golpeado a Arizaga y rechazó haberla privado ilegítimamente de su libertad. Según su versión, no existían elementos que justificaran su detención y sostuvo que varias personas que habían hablado con Arizaga tampoco habían recibido de ella un relato en el que lo acusara de violencia física.

Moyano también se refirió a la restricción judicial que le impedía acercarse a Arizaga y negó haberla violado. Ante una pregunta de Moria sobre un supuesto encuentro entre ambos, respondió que la cuestión estaba siendo investigada por la Justicia y cuestionó la difusión de información sobre el expediente. En ese contexto apuntó contra personas que, según él, habrían transmitido información sobre el caso a terceros.

Otro capítulo de la entrevista estuvo dedicado a su historial sentimental. Moria lo confrontó por lo que calificó como un patrón de infidelidades y recordó episodios vinculados con Nicole Neumann, Susana Giménez y Eva Bargiela. Moyano rechazó la caracterización y sostuvo que no se considera una persona infiel. También explicó su relación con distintos episodios mediáticos protagonizados junto a sus exparejas, pero su rostro dejo muchas cosas sin explicar.