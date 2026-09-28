Lali, Tini y Marilina Bertoldi copiaron la escena de besos de Madonna y Britney Spears

El tercer estadio River Plate de Lali Espósito se transformó en uno de los acontecimientos más viralizados de la música argentina de 2026 cuando la cantante reunió por primera vez sobre un mismo escenario a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi para recrear una de las escenas más icónicas de la historia del pop internacional: el beso protagonizado por Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.

La performance tuvo lugar durante el cierre de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, un espectáculo con entradas agotadas que puso fin a una etapa artística iniciada dos años antes y que reunió a más de 80.000 personas en River. La aparición de Tini era uno de los secretos mejor guardados del recital y concretó una colaboración que durante años había sido reclamada por los seguidores de ambas artistas.

El homenaje comenzó cuando Lali y Tini ingresaron al escenario vestidas completamente de blanco, con vestidos de novia inspirados en la estética que la Reina del Pop utilizó junto a Britney Spears y Christina Aguilera en la apertura de los VMAs de 2003. Antes de comenzar la canción, ambas bromearon con sus respectivas historias de amor y lanzaron una frase que provocó la ovación inmediata del estadio: “Nos enamoramos, taradas. Nos casamos”.

Luego interpretaron “Like a Virgin”, el clásico de Madonna, en una versión especialmente diseñada para el show de River, con una coreografía, iluminación y puesta en escena que replicaron deliberadamente aquella presentación que quedó inmortalizada como uno de los momentos más recordados de la cultura pop mundial. Cuando la canción llegaba a su tramo final apareció Marilina Bertoldi, vestida de negro y con su guitarra eléctrica, aportando una impronta rockera que contrastó con la imagen nupcial de Lali y Tini.

La escena reprodujo el momento culminante de los VMAs: las tres artistas se besaron sucesivamente sobre el escenario frente a un Monumental completamente eufórico, desatando gritos, aplausos y miles de teléfonos registrando la secuencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El gesto fue interpretado como un homenaje explícito a Madonna y, al mismo tiempo, como una resignificación argentina de aquella performance de 2003, adaptada al universo artístico de Lali y a la participación de dos de las figuras femeninas más importantes del pop y del rock nacional contemporáneo.

Tras el homenaje, Lali y Tini permanecieron juntas en escena para interpretar “1Amor”, una canción de Lali que habla de un amor libre y saludable, mientras Marilina se retiró entre una ovación. Antes de cantar, ambas artistas protagonizaron un momento de fuerte carga emocional. Tini le agradeció públicamente la invitación y le dijo: “Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá. Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas”. Lali respondió con otra frase que sintetizó el significado del encuentro: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”. Ese intercambio terminó de convertir la recreación del histórico beso de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en uno de los momentos más emblemáticos del cierre de la gira.