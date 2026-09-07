El cruce entre las abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio por el Wandagate

La mesa de La Noche de Mirtha, conducida excepcionalmente por Juana Viale ante la ausencia de Mirtha Legrand por un grave cuadro gripal, se transformó en el escenario del primer enfrentamiento televisivo entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, las dos abogadas que desde hace más de un año representan a Wanda Nara y Mauro Icardi en la batalla judicial por su divorcio, la cuota alimentaria de sus dos hijas y el régimen de comunicación del futbolista con Francesca e Isabella.

Lo que comenzó como una pregunta de la conductora sobre la exposición pública de un conflicto familiar terminó convirtiéndose en un intercambio de acusaciones, chicanas personales y desmentidas permanentes que ocupó buena parte del programa y rápidamente se viralizó en redes sociales y en los principales programas de espectáculos. El conflicto judicial entre Nara e Icardi atraviesa simultáneamente causas en la Justicia argentina y el proceso de divorcio iniciado en Italia.

En la Argentina, el eje de la disputa gira alrededor del cuidado de las dos hijas menores de la pareja, el régimen de visitas, el cumplimiento de la cuota alimentaria y las denuncias cruzadas sobre incumplimientos de resoluciones judiciales. Durante las últimas semanas el caso volvió a escalar luego de que Icardi permaneciera casi dos meses sin poder ver a sus hijas hasta que una resolución del Ministerio Público Tutelar y de los equipos interdisciplinarios habilitó un reencuentro supervisado. Paralelamente, Rosenfeld denunció públicamente que el delantero mantenía deudas por alimentos y cobertura médica, mientras Marcovecchio sostuvo que el futbolista cumple con todas las obligaciones económicas y que la contraparte utiliza los medios para instalar información falsa.

La nieta de Mirtha Legrand abrió el debate preguntando si un expediente de familia debía tener semejante trascendencia mediática. Rosenfeld tomó primero la palabra y respondió que “todo lo que es familia sí o sí es reservado”. La frase apenas terminó de pronunciarse cuando Marcovecchio intervino con ironía y lanzó la primera chicana de la noche: “Es bueno que la señora Rosenfeld recuerde esto: todo lo que es familia es reservado”. La observación generó un inmediato gesto de incomodidad de Rosenfeld y marcó el tono que tendría el resto de la conversación.

La representante legal de Mauro Icardi fue entonces más allá y responsabilizó directamente al entorno de Wanda Nara por la difusión permanente de información judicial. “Es obscena la exhibición del expediente, de las circunstancias privadas, de los intercambios que ha habido entre las partes e incluso hasta las invenciones”, afirmó frente a toda la mesa. Como ejemplo mencionó que en distintos medios había aparecido publicada una supuesta prohibición de salida del país para Icardi antes de que la Justicia siquiera dictara esa medida. “No se había decretado una prohibición de salida del país y ya estaba publicado. Eso habría que preguntarle a la parte interesada en que la gente piense que había una prohibición”, disparó Marcovecchio.

La respuesta de Ana Rosenfeld fue inmediata y elevó la tensión. “Perdón, ¿vamos a hablar la verdad o vamos a mentir?”, contestó mirando a Marcovecchio. Sin esperar demasiado, la viuda de Jorge Lanata replicó: “Eso te lo tendría que preguntar a vos, porque la especialista en decir cosas distintas en televisión sos vos”. El intercambio obligó a Juana Viale a intervenir para intentar ordenar la conversación, aunque las dos abogadas continuaron interrumpiéndose mutuamente durante varios minutos.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Rosenfeld apeló a su trayectoria profesional para desacreditar los cuestionamientos de su colega. “Tengo una experiencia y una trayectoria de 52 años, doctora, que usted no los tiene de edad”, lanzó. La frase sorprendió al resto de los invitados y provocó una sonrisa irónica de Marcovecchio, quien respondió mientras seguía comiendo: “Todos públicos”, en referencia a los casos mediáticos que suele llevar Rosenfeld. La abogada retrucó de inmediato: “No. Los casos que se conocen son porque los clientes quieren que se conozcan. ¿O te pensás que yo vivo de los casos públicos?”. Ese tramo fue uno de los más reproducidos por las redes sociales durante la emisión.

La discusión giró luego hacia el tema más sensible del litigio: la cuota alimentaria de Francesca e Isabella. Rosenfeld sostuvo que Mauro Icardi continúa incumpliendo obligaciones económicas fijadas judicialmente. “No paga la cuota alimentaria”, afirmó de manera tajante. Marcovecchio respondió sin dudar: “Paga”. Rosenfeld insistió: “No, no la paga”. Marcovecchio volvió a repetir: “Sí, la paga”. El ida y vuelta se convirtió en una especie de ping pong que obligó nuevamente a Juana Viale a intervenir. “Es muy difícil llegar a un acuerdo así”, comentó la conductora, mientras en la mesa algunos invitados sonreían por el tono de la discusión.

Rosenfeld profundizó entonces sus acusaciones y aseguró que, además de la cuota alimentaria, el delantero tampoco cumple con otros gastos vinculados a las menores. “Por ejemplo, él tiene la obligación de pagar la medicina prepaga y no la paga. Contestame”, desafió a Marcovecchio. La representante de Icardi respondió que el futbolista sí afronta esas obligaciones y que la versión de Rosenfeld era falsa porque desconocía los pagos acreditados en el expediente. “Lástima que no ves el expediente”, lanzó Marcovecchio. La respuesta de Rosenfeld fue otra vez contundente: “Lo que dije es que no se acreditó en la cuenta”.

En ese momento intervino el periodista Pablo Iavícoli, también invitado a la mesa, quien intentó descomprimir el clima con una comparación que terminó siendo uno de los momentos más comentados del programa. “Parecen dos nenas de cinco años peleándose por una muñequita”, dijo entre risas. Lejos de bajar la tensión, la frase provocó nuevas respuestas cruzadas. Marcovecchio sostuvo que las abogadas de familia deberían “bajar la conflictiva” en beneficio de los menores involucrados. Rosenfeld respondió que la conflictividad existe porque del otro lado “se falta a la verdad”.

Otro eje del enfrentamiento fue la posibilidad de que Mauro Icardi vea a sus hijas. Rosenfeld aseguró que el futbolista incumplió distintas responsabilidades como padre y recordó que, según su versión, durante el reciente reencuentro con Francesca e Isabella ni siquiera las llevó al colegio al día siguiente. Marcovecchio evitó responder sobre ese episodio puntual y dijo que todas esas cuestiones “ya se contestarán en el expediente”. En cambio, reivindicó el trabajo del Ministerio Público Tutelar y de los equipos terapéuticos que permitieron el reencuentro. “Por suerte Mauro se reencontró con las nenas. Fue un gran trabajo del Ministerio Público Tutelar y de las terapias”, sostuvo.

Rosenfeld insistió en que el régimen de comunicación no puede analizarse separado de la conducta del futbolista durante los últimos meses. Según explicó, Wanda Nara nunca se opuso al vínculo de las niñas con su padre, sino que reclamó que las visitas se desarrollen bajo las condiciones establecidas por la Justicia y respetando las indicaciones de los profesionales que intervienen en la causa. Marcovecchio rechazó esa interpretación y sostuvo que existe un intento sistemático de obstaculizar la relación paterno-filial.

Para sumar más pimienta al debate, en otro tramo de la conversación apareció el nombre de Eugenia “la China” Suárez, actual pareja del futbolista. Iavícoli preguntó cuándo Icardi pasó de ser “el hombre maravilloso que crió a los tres hijos mayores de Wanda” al hombre cuestionado por la empresaria. Rosenfeld respondió que nunca consideró a Icardi “un monstruo” y destacó que durante muchos años elogió públicamente su rol como padre. Sin embargo, sostuvo que hubo “hechos detonantes” en la pareja que modificaron completamente su conducta. “Pasaron hechos detonantes en la pareja que influyeron en la separación de Wanda y Mauro y Mauro se la está cobrando”, afirmó. Marcovecchio respondió inmediatamente: “Mauro está viviendo su vida”.

El enfrentamiento entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio se convirtió rápidamente en uno de los momentos televisivos más comentados del fin de semana. El video del cruce circuló masivamente en X, Instagram y TikTok, donde los usuarios reprodujeron especialmente el intercambio por la cuota alimentaria, la frase de los “52 años de trayectoria”, las acusaciones sobre la reserva del expediente y las referencias al reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas. Para la audiencia y los programas de espectáculos, la mesa de Juana Viale terminó funcionando como una extensión del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, trasladando a la televisión abierta una disputa que hasta ahora se desarrollaba principalmente en tribunales y en declaraciones cruzadas a través de los medios y las redes sociales.