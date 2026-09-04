Samid anuncia una serie sobre su vida y pregunta quién debería interpretarlo

"Hoy me vino a ver un productor de una compañía para hacer la serie sobre mi vida en Netflix. En caso de que se den las condiciones y se haga. ¿Qué actor creen que debe hacer de mí?", consultó Alberto Samid en su cuenta de X. Etiquetando a Netflix, el empresario señaló que tuvo una propuesta para una serie episódica basada en su vida y se mostró muy interesado en conocer entre sus seguidores cuáles eran los actores que podrían representarlo en el contenido.

Como era de esperarse, hubo respuestas de todo tipo, que pasaron desde la burla extrema hasta postulaciones de intérpretes con rasgos muy similares al "Rey de la carne". Entre los nombres más barajados estuvo Roly Serrano, que interpretó en Youth (2015), del director italiano Paolo Sorrentino, a un personaje inspirado en Diego Armando Maradona junto con un elenco de primera línea compuesto por Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda y Paul Dano . Otro de los más nombrados fueron Luis Luque y Carlos Portaluppi.

Si bien los comentarios tuvieron halagos del estilo "vos sos un actorazo, no hay razón para buscar alternativo" o burlas del tipo de que "va a ser complicado encontrar a alguien que calce bien tu tobillera electrónica", los followers tuvieron una participación muy concreta en los nombres de artistas que podrían representar fisonómicamente al mediático y polémico empresario.

En una paradoja, algunos postularon al mismo Jonatan Viale, recordando la legendaria pelea televisiva que Samid tuvo con su padre. Otros nombraron a Jorge Porcel hijo, a Julio Chavez e, incluso, al mismo Ricardo Darín. De todas maneras, por el momento, Alberto Samid no se pronunció sobre cuál es el intérprete más adecuado para el casting. Queda todo en manos de Netflix. Por supuesto, si llega a producirse la serie.