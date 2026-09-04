La pelea entre Rial y Tinelli por el regreso al streaming del creador de ShowMatch

La irrupción de Marcelo Tinelli en LUZU TV junto a Nicolás Occhiato marcó uno de los cruces generacionales más importantes entre la televisión y el streaming. El histórico conductor de Videomatch y ShowMatch, dueño durante tres décadas del horario central de la pantalla chica, desembarcó en la plataforma más vista del país como invitado estelar de un especial denominado Nadie Dice Match. La emisión recuperó el espíritu de los contenidos presentados Tinelli y abrió inmediatamente las especulaciones sobre la posibilidad de un ciclo propio dentro del canal.

El especial superó los 240 mil espectadores en simultáneo en YouTube, una cifra inédita para un contenido nostálgico protagonizado por una figura surgida de la televisión abierta tradicional, y fue leído como un ensayo para medir la convivencia entre el lenguaje clásico de Tinelli y el ecosistema digital construido por Occhiato. La participación fue presentada como un homenaje a los 90 y a los primeros años de los 2000. Desde el inicio aparecieron referencias directas al viejo Videomatch.

Desde el comienzo, los guiños se hicieron presente con la entrada por el pasillo del estudio al ritmo de "Moscato, pizza y fainá", la histórica cortina musical de Memphis La Blusera, y el saludo característico del conductor acompañado por Nicolás Occhiato y Martín Garabal. Por supuesto, el staff habitual de Nadie Dice Nada se mezcló con figuras emblemáticas del ciclo original como Larry de Clay, Diego Pérez, Sergio Gonal y Alacrán.

Durante casi dos horas el programa recreó concursos históricos como 30 segundos de fama, donde participantes mostraban distintas habilidades frente a un jurado integrado por figuras de LUZU y exintegrantes de Videomatch. También regresó El Show del Chiste, uno de los clásicos humorísticos que durante años identificó a Tinelli. Incluso hubo parodias de programas históricos de la televisión, entre ellos Caiga Quien Caiga, y referencias permanentes al humor absurdo que caracterizó los primeros años de la carrera del conductor. La propia plataforma publicó un mensaje celebrando el estreno y Tinelli escribió en sus redes sociales: "Me encantó vivir esto con toda la comunidad de LUZU. Gracias Nico, gracias a todos. Chau chau chauuu".

Para muchos , el guiño en LUZU representa un nuevo intento de Tinelli por encontrar un lugar en el universo del streaming después de varios proyectos con resultados dispares.Tras perder el liderazgo absoluto de la televisión abierta y luego del final de ShowMatch, Tinelli inició una búsqueda para adaptarse a las nuevas formas de consumo audiovisual. Uno de esos intentos fue Los Tinelli, el reality familiar producido para Amazon Prime Video.

El reality tuvo una fuerte campaña de lanzamiento y ocupó los primeros puestos entre los contenidos más vistos de la plataforma durante sus primeras semanas, aunque el fenómeno fue efímero y no logró convertirse en un éxito sostenido ni derivó en nuevas temporadas inmediatas. Posteriormente llegó Estamos de Paso, uno de los proyectos más ambiciosos de Carnaval Stream. Tinelli fue una de las caras principales de la plataforma, que buscó competir con LUZU TV, Olga y Blender dentro del mercado del streaming argentino.

El programa mezclaba entrevistas, actualidad, humor y participación de distintas figuras de LaFlia. Sin embargo, el ciclo nunca consiguió consolidar una audiencia comparable con las principales plataformas del sector. Los números estuvieron lejos de los grandes canales de streaming y el proyecto fue perdiendo relevancia con el correr de los meses. Finalmente dejó de ocupar el lugar central que se había imaginado para Tinelli dentro de Carnaval.

La aparición de Tinelli en ese universo fue leída como una especie de "pase de antorcha" entre el conductor que dominó el rating durante treinta años y quien hoy lidera el negocio del streaming. Precisamente esa interpretación fue la que alimentó la crítica más dura de Jorge Rial. El periodista, actualmente uno de los conductores de Carnaval Stream, fue consultado por LAM sobre el regreso de Tinelli y realizó un análisis muy crítico de su presente profesional afirmando que "si me ven hacer algo así, sacrifíquenme". En su cuenta de X, con ironía, el ex presentador del Bailando contestó: "Gracias, Jorge. Es un honor".

El cruce también volvió a poner sobre la mesa la extensa historia de desencuentros entre Tinelli y Rial. Ambos fueron socios durante la producción de Paparazzi en televisión y durante años mantuvieron una relación cercana. Sin embargo, la ruptura definitiva se produjo durante la gestión de Tinelli como gerente artístico de América TV, cuando Morena Rial comenzó a aparecer con frecuencia en la pantalla del canal enfrentando públicamente a su padre.

La experiencia de Nadie Dice Match dejó una conclusión compartida por buena parte de la industria del entretenimiento: Marcelo Tinelli encontró en LUZU TV el experimento más exitoso de su adaptación al streaming (por lo menos en una emisión). Al mismo tiempo, instaló un interrogante sobre el futuro profesional del conductor: si este homenaje fue apenas un evento especial o el comienzo de una nueva etapa con un programa propio dentro de la plataforma de streaming más influyente del país.