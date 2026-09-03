Las redes se divierten con el pedido de Majul a Ibope para que revise el rating

Luis Majul salió públicamente a cuestionar las mediciones de audiencia de Kantar IBOPE Media después de que los resultados correspondientes a agosto volvieran a ubicar a La Nación+ lejos de los primeros puestos entre las señales de noticias. El planteo del periodista se produjo al aire, durante su programa “Majul a las 20”, emitido por LN+, y estuvo dirigido directamente contra la empresa que funciona como referencia para la industria televisiva argentina.

El periodista sostuvo que desde hacía tiempo observaba resultados que, desde su perspectiva, no se correspondían con el desempeño que esperaba de la señal y afirmó que podía existir un “error técnico” específicamente relacionado con la medición de LN+. “Una cosa que se me pasó por la cabeza y tenía ganas de decirla. Hace un buen tiempo que, a mi entender, IBOPE debe tener algún error técnico con respecto a la señal de La Nación+. Se lo dije a la gente de IBOPE respetuosamente”, afirmó Majul.

El conductor fue todavía más explícito cuando reclamó una revisión de los procedimientos utilizados para establecer los números de audiencia. “Por favor, revisen los errores técnicos que tienen. Hay mecanismos para hacer una auditoría conjunta con los canales que pagan el servicio de IBOPE, y yo creo que La Nación + la tiene que tomar. Revisen técnicamente porque hay cosas que no se explican mucho”. Y agregó: “Yo que sigo desde hace muchos años los números, me parece que alguna cosa técnica les tiene que estar fallando. Se los dije personalmente, respetuosamente y se los digo públicamente”.

Las redes sociales no dejaron pasar el reclamo televisivo de Luis Majul y de manera descarnada apuntaron contra el comunicador y el canal de noticias. La reacción del conductor televisivo se produjo después de conocerse el ranking de audiencia de agosto, que dejó a LN+ en el quinto lugar entre las principales señales informativas. De acuerdo con los datos de Kantar IBOPE Media, la señal obtuvo un promedio de 0,73 puntos de rating durante el mes, en la franja comprendida entre las 7 y las 24, de lunes a domingo. TN encabezó el ranking con 2,12 puntos, seguido por C5N con 1,78, A24 con 1,40 y Crónica TV con 0,89. Por debajo de LN+ quedaron Canal 26, con 0,64, y Ar/12, con 0,12.

El resultado confirmó las dificultades de LN+ para recuperar audiencia pese a los cambios implementados durante 2026 en su programación, estética y formatos. La señal había registrado 0,76 puntos en febrero, alcanzado 0,96 en marzo, descendido a 0,77 en junio y marcado 0,71 en julio. El 0,73 de agosto significó apenas una recuperación marginal y no modificó su quinto lugar entre las señales informativas.

IBOPE llegó a la Argentina en 1993 e introdujo el sistema de people meter, una tecnología que permitió medir electrónicamente qué canal estaba siendo observado en los hogares seleccionados para integrar el panel. Con el tiempo, la empresa pasó a formar parte del grupo Kantar y actualmente opera como Kantar IBOPE Media. Su metodología se basa en una muestra estadísticamente diseñada de hogares y en dispositivos electrónicos que registran el consumo audiovisual. Según explicó el CEO de la compañía para Argentina, Chile y Uruguay, Ariel Hajmi, actualmente el panel argentino está compuesto por aproximadamente 1.500 hogares y casi 5.000 panelistas.

Los datos obtenidos mediante estos dispositivos permiten calcular el rating y el share de cada programa y señal. El rating representa la proporción del universo medido que consume un determinado contenido, mientras que el share expresa qué porcentaje de los televisores encendidos está sintonizando ese contenido. Estas cifras son utilizadas por canales, productoras, agencias y anunciantes para evaluar audiencias y definir estrategias comerciales.