Video viral: el hincha de River que explotó en un móvil

Una situación humorística ocurrió en el móvil en vivo de C5N. El notero se acercó a un joven para consultarle sobre el consumo en la zona de Avellaneda. "¿Cómo ve la situación? Estamos recorriendo los comercios, poca gente comprando", consultó el reportero y el muchacho , inmediatamente, contestó: "La verdad que no se ve tanta gente comprando. Yo lo que quiero decir: la concha de tu madre Martínez Quarta. Forro de mierda". Desde los estudios centrales, los conductores asintieron que el descargo se debió a que el entrevistado es hincha de River.

La eliminación del Club Átletico River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Independiente Santa Fe dejó una de las noches más traumáticas de los últimos años para el club de Núñez y convirtió a Lucas Martínez Quarta en el principal apuntado por los simpatizantes. El equipo dirigido por Eduardo Coudet empató 1-1 en el estadio Monumental, luego del 0-0 registrado en Bogotá, y cayó 8-7 en una extensa definición por penales que puso fin al sueño continental.

Si bien River tuvo oportunidades para resolver la serie durante los 90 minutos y el arquero Santiago Beltrán fue figura al contener tres remates en la tanda, la actuación del defensor campeón de la Copa Libertadores 2018 quedó asociada a dos acciones decisivas: el penal que permitió el empate del conjunto colombiano y el disparo que desperdició en la definición desde los doce pasos. La derrota profundizó la crisis deportiva del club y abrió un fuerte debate sobre el rendimiento de varios referentes del plantel.

River parecía tener la clasificación bajo control cuando Sebastián Driussi abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo y el Monumental explotó de alivio. El conjunto argentino dominaba el desarrollo del partido y había generado las situaciones más claras frente al arco colombiano. Sin embargo, la historia cambió por completo a partir de una jugada protagonizada por Lucas Martínez Quarta. El defensor intentó rechazar un centro dentro del área, llegó tarde a la cobertura y terminó cometiendo una infracción que el árbitro sancionó como penal para Independiente Santa Fe. La ejecución terminó en gol y significó el 1-1 que igualó la serie y obligó a definir el pase a cuartos de final desde el punto penal.

La acción fue inmediatamente cuestionada por los analistas deportivos y por los propios hinchas de River, que consideraron que se trató de una falta evitable en un momento en el que el equipo controlaba el encuentro. También coincidieron en señalar que el zaguero perdió varios duelos individuales durante la noche, mostró imprecisiones en la salida y tuvo una actuación muy por debajo de las expectativas depositadas en uno de los futbolistas de mayor experiencia del plantel. En las calificaciones posteriores al partido, varios portales especializados ubicaron a Martínez Quarta entre los peores jugadores del equipo y lo calificaron como uno de los máximos responsables de la eliminación.

La situación empeoró durante la interminable definición por penales. River llegó a tener la ventaja en distintos momentos de la tanda gracias a las atajadas de Beltrán, pero desperdició sucesivamente varias oportunidades para cerrar la clasificación. Rafael Santos Borré falló un remate, luego Lucas Martínez Quarta ejecutó su penal y también erró, manteniendo con vida al conjunto colombiano. Finalmente, tras más de veinte ejecuciones, el arquero de Independiente Santa Fe convirtió el penal decisivo y River quedó eliminado en su estadio. La imagen del defensor caminando cabizbajo después de fallar su disparo recorrió todas las portadas deportivas y se transformó en uno de los símbolos de la frustración millonaria.

La actuación de Martínez Quarta provocó una reacción inmediata de los hinchas, que estallaron tanto en el Monumental como en las redes sociales. Apenas terminó el encuentro comenzaron a multiplicarse mensajes responsabilizándolo por la eliminación, recordando que el defensor había cometido errores importantes durante buena parte de la temporada. El clima fue tan adverso que distintos medios informaron que el futuro del defensor en el club quedó seriamente comprometido tras la derrota y la antipatía llegó hasta el mismo móvil de C5N que recorría las calles consultando por el bajo consumo en los comercios.