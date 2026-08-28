Alfredo Casero arremetió contra Jorge Asís: "Obsoleto"

"Esto muestra todo lo que ya fue. Está gente es obsoleta en el mundo de hoy. Obsoletos", sintetizó Alfredo Casero en su cuenta de X. En su mensaje, el comediante compartió un video de una entrevista realizada a Jorge Asís por Ernesto Tenembaum y María O' Donnell en el ciclo 540° de la plataforma streaming Cenital. En el reportaje, el escritor proponía que el candidato mejor posicionado en el peronismo para las próximas elecciones presidenciales de 2027 son Sergio Massa y Gerardo Zamora.

En el dialogo streaming, Asís sostuvo su mirada acerca de las candidaturas en el peronismo para competir contra la posible reelección de Javier Milei. "Sergio Massa esta siempre. Lo conozco lo suficiente como para decirte que es de los más preparados para gobernar este país", destacó el intelectual y aclaró: "Fue ministro 18 meses. En esos 18 meses, uno se podía confundir de quien era el que tenia más poder".

Sin embargo, el ex embajador en Portugal y ex secretario de Cultura durante el menemismo no solo jugó la carta para el ex ministro de Economía de Alberto Fernández. A continuación, Asís también le dio chances a Gerardo Zamora, el ex gobernador radical de Santiago del Estero y actual senador nacional. "Hay muchos lo que le dicen a Gerardo Zamora", acotó.

Lo cierto es que en el peronismo ya comenzó la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 y, mientras Axel Kicillof continúa siendo el dirigente con mayor proyección nacional dentro del espacio, en las últimas semanas crecieron las conversaciones internas sobre dos alternativas que podrían convertirse en candidatos de consenso: Sergio Massa y Gerardo Zamora.

Massa aparece como una opción porque conserva el liderazgo del Frente Renovador y mantiene diálogo con el kirchnerismo, los gobernadores y el peronismo no alineado. Tras varios meses de bajo perfil luego de su derrota en el balotaje de 2023, el ex ministro volvió a participar activamente de las negociaciones políticas y es visto por algunos dirigentes como un candidato con experiencia de gestión, conocimiento nacional y capacidad para construir una coalición amplia. Aunque su reciente viaje al Caribe generó cuestionamientos internos y externos, en el PJ todavía hay dirigentes que consideran que Massa puede volver a representar una candidatura de unidad si logra reconstruir su imagen pública.