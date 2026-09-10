Video: "La China" Suárez chocó con el auto por no frenar a dar una nota

El intento de Eugenia “la China” Suárez por evitar a la prensa terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de las redes sociales durante las últimas horas. La actriz protagonizó un accidente automovilístico al salir del garaje de un edificio en el barrio porteño de Palermo, cuando maniobraba su Audi para esquivar a un grupo de cronistas y fotógrafos que aguardaban en la puerta. La secuencia quedó registrada por las cámaras de los programas de espectáculos y por teléfonos celulares de los presentes, y en cuestión de minutos se viralizó en X, Instagram, TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios compartieron y comentaron el episodio.

La pareja de Mauro Icardi abandonaba el edificio en el que se encontraba cuando fue sorprendida por un nutrido grupo de periodistas que intentó obtener declaraciones sobre su presente personal y la intensa exposición mediática que atraviesa en las últimas semanas. Al advertir la presencia de las cámaras, Suárez evitó bajar la ventanilla y decidió salir rápidamente con su vehículo de alta gama, intentando esquivar a los cronistas apostados sobre la vereda y en la salida del estacionamiento.

Las imágenes muestran que, mientras realizaba la maniobra para incorporarse a la calle, el automóvil giró de manera cerrada y terminó impactando contra un vehículo que se encontraba correctamente estacionado. El golpe se produjo en la parte delantera del auto y alcanzó uno de los laterales de otro que se encontraba estacionado, provocando daños materiales visibles en ambos vehículos. El ruido del impacto sorprendió tanto a los periodistas como a los vecinos que estaban en el lugar, y varios de ellos reaccionaron inmediatamente al percibir la colisión.

Tras el choque, la actriz detuvo el vehículo durante unos instantes y descendió para verificar el estado de los autos involucrados. Por supuesto, el momento fue ampliamente reproducido por programas como LAM, Intrusos y otros ciclos dedicados al espectáculo, que emitieron el video desde distintos ángulos y reconstruyeron la secuencia completa. La viralización fue inmediata. En la red social X, el nombre “China Suárez” se ubicó entre las principales tendencias de Argentina y miles de usuarios compartieron el video acompañado de memes, comentarios y análisis cuadro por cuadro de la maniobra.

Muchos usuarios ironizaron sobre el intento de escapar de los micrófonos, mientras otros debatieron si la presencia de los periodistas había influido en la maniobra de conducción. En TikTok e Instagram también circularon numerosas ediciones del video con diferentes ángulos y ralentizaciones del momento exacto del impacto, acumulando millones de reproducciones en pocas horas. Como era de esperar, el episodio volvió a colocar a la actriz en el centro de la conversación pública en medio de un período de fuerte exposición mediática.

Durante los últimos meses, "la China" Suárez ha sido protagonista de numerosas coberturas vinculadas con su vida personal y sentimental, situación que mantiene una presencia constante de cronistas de espectáculos en los lugares que frecuenta. Diversos medios señalaron que precisamente esa presión periodística fue el contexto en el que se produjo el accidente, aunque remarcaron que la maniobra fue realizada por la conductora del vehículo y que el hecho no pasó de un choque contra un auto estacionado.