Chiche Gelblung en el recuerdo: la entrevista en la que vapuleó a Milei

La muerte de Samuel "Chiche" Gelblung, ocurrida a sus 81 años, provocó una inmediata conmoción en el periodismo argentino y generó una ola de homenajes de colegas, dirigentes políticos, artistas y figuras de la televisión que lo reconocieron como uno de los comunicadores más influyentes y polémicos de las últimas décadas. El conductor falleció luego de atravesar un delicado cuadro de salud que se agravó en los últimos días, tras permanecer internado por complicaciones respiratorias y cardíacas. La noticia fue confirmada por su familia y por las autoridades del sanatorio Mater Dei donde permanecía internado, mientras las principales señales de televisión modificaron su programación para recordar su extensa trayectoria.

Gelblung desarrolló una carrera de más de cincuenta años en gráfica, radio y televisión. Comenzó como periodista de actualidad, pasó por revistas emblemáticas, diarios nacionales y ciclos radiales, y alcanzó una enorme popularidad en televisión con programas de investigación, actualidad y entrevistas. Su estilo combinaba preguntas directas, un tono confrontativo y una gran capacidad para instalar temas en agenda. Trabajó en Canal 9, América TV, Crónica TV, Radio Mitre, Radio del Plata y NET TV.

A lo largo de su carrera entrevistó a prácticamente todos los presidentes argentinos desde el retorno de la democracia, además de empresarios, artistas, deportistas y dirigentes internacionales. Su figura estuvo asociada a grandes coberturas periodísticas, investigaciones policiales, polémicos informes especiales y debates políticos. También protagonizó fuertes controversias públicas por declaraciones y editoriales que generaron discusiones dentro del propio periodismo.

Uno de los momentos más recordados de los últimos años ocurrió durante la campaña presidencial de 2023, cuando entrevistó a Javier Milei en Crónica TV en un intercambio que volvió a viralizarse tras conocerse la muerte del periodista. Aquella conversación fue recuperada por usuarios de redes sociales, canales de noticias y programas de archivo porque muchos la interpretaron como una de las entrevistas donde Gelblung puso a prueba el conocimiento cotidiano del entonces candidato presidencial sobre el costo de vida de los argentinos.

Durante ese reportaje, el conductor interrumpió la explicación económica de Milei y comenzó una serie de preguntas concretas sobre precios de consumo masivo. Le preguntó cuánto costaba un kilo de carne, cuánto valía un boleto de colectivo y cuánto era la jubilación mínima, buscando saber si el economista conocía los valores que enfrentaba diariamente la población. Milei respondió que no conocía el precio exacto del kilo de carne porque no realizaba las compras del hogar y que habitualmente no se ocupaba de esas tareas. También reconoció que no sabía el valor preciso del boleto de colectivo porque utilizaba muy poco el transporte público.

"¿Vos sos un ser humano normal o un marciano?", interrogó el reportero y repreguntó: "¿No sabés eso por qué estás en las grandes líneas?". Ante el incómodo cuestionario, el entonces candidato presidencial respondió: "Yo miro los números agregados. No miró los números particulares chiquitos". Gelblung sostuvo que un candidato presidencial debía conocer cuánto costaban los productos básicos porque eran la preocupación cotidiana de los ciudadanos. Milei respondió que su especialidad era la economía macroeconómica y que el verdadero problema era la pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación, pero el periodista retrucó que una cosa no reemplaza a la otra y volvió a remarcar la importancia de conocer los precios reales que enfrentan los consumidores.

Tras conocerse el fallecimiento del periodista, ese archivo volvió a circular acompañado de mensajes que recordaban la capacidad de Gelblung para incomodar a sus entrevistados con preguntas simples y directas. Varios periodistas señalaron que ese estilo era una de sus principales marcas profesionales y que utilizaba este recurso con dirigentes de todos los espacios políticos.

La entrevista con Javier Milei quedó entre los recuerdos más mencionados de las últimas horas porque sintetizaba uno de los rasgos que muchos colegas destacaron al despedirlo: la costumbre de sacar a sus entrevistados del "casette" para formular preguntas sencillas sobre la vida cotidiana, convencido de que allí también se medía la capacidad de un dirigente para comprender la realidad de la sociedad argentina.