Lamine Yamal sigue rogando por el Balón de Oro: "Pocos generan tantas emociones"

Lamine Yamal volvió a hacer campaña por el Balón de Oro. El delantero del Barcelona, una de las grandes figuras del fútbol mundial, defendió nuevamente sus méritos y puso el foco en algo que, según considera, no siempre aparece reflejado en las estadísticas: “Pocos generan tantas emociones como yo”.

Para el español, el premio no debería decidirse únicamente contando goles o asistencias. Yamal reivindicó la capacidad de un futbolista para cambiar un partido, generar expectativa cada vez que recibe la pelota y provocar que el espectador quiera pagar una entrada sólo para verlo jugar. En ese sentido, mencionó a Lionel Messi y Ronaldinho como ejemplos de jugadores capaces de producir ese efecto.

No es la primera vez que el joven atacante habla abiertamente de sus aspiraciones. En las últimas semanas también aseguró que quiere ganar el Balón de Oro y varios más durante su carrera. Su candidatura dejó así de ser una ambición implícita para convertirse en un tema recurrente de sus declaraciones públicas.

Yamal también defendió su influencia más allá de las cifras. Su argumento es que determinadas jugadas pueden resultar decisivas aunque no terminen contabilizadas como un gol o una asistencia, y que el verdadero peso de un futbolista exige mirar qué sucede cada vez que interviene.

La comparación con Messi resulta inevitable, aunque existe una diferencia llamativa en las formas. El argentino ganó ocho Balones de Oro sin caracterizarse por reclamar públicamente el premio para sí mismo. A lo largo de su carrera, Messi solía evitar colocarse por encima de sus competidores y priorizaba los objetivos colectivos cuando era consultado por distinciones individuales.

Yamal, en cambio, no parece tener problemas en defender en primera persona su candidatura. A los 19 años, asume la exposición, enumera sus argumentos y deja en claro cómo entiende el premio: no sólo como un reconocimiento al que más produce, sino al jugador capaz de generar algo diferente cada vez que toca la pelota.