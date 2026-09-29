La polémica sobre Mbappé y el voto de los países africanos para el Balón de Oro

La carrera por el Balón de Oro sumó un nuevo debate sobre Kylian Mbappé. Durante una entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), al capitán de Francia le señalaron que los países africanos representan cerca del 20% del jurado y le preguntaron qué mensaje quería enviarles. Su respuesta encendió la discusión.

“Quiero agradecerles el apoyo que me dieron durante todos estos años”, contestó el delantero del Real Madrid. Dijo que siempre se sintió querido cada vez que visitó África y agregó: “Espero poder llevarme el Balón de Oro para, de una manera u otra, dedicárselo”. La frase circuló también traducida como la promesa de llevar el trofeo “a casa”, una expresión que sus críticos interpretaron como un pedido indirecto de votos.

El contexto le dio combustible a la polémica. Mbappé es hijo de padre camerunés y madre de origen argelino, pero nació y se formó en Francia. Toda su carrera profesional transcurrió en clubes europeos —Mónaco, Paris Saint-Germain y Real Madrid—, nunca jugó para una institución africana y desde 2017 representa al seleccionado francés, del que es capitán. El futbolista reivindica sus raíces africanas y, a la vez, remarca que nació, creció y realizó su vida en Francia.

En la misma entrevista, sostuvo que nunca cortó el vínculo con sus orígenes, recordó viajes familiares a Camerún y destacó el afecto que recibe en el continente. También afirmó que elegir una selección nacional debe nacer de una conexión personal y no de una conveniencia deportiva. Para algunos, esos antecedentes vuelven natural su agradecimiento; para otros, el momento y la mención del peso electoral exhiben una estrategia demasiado evidente.

El sistema ayuda a explicar la sensibilidad. El Balón de Oro masculino lo decide un periodista por cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA. Cada jurado ordena a diez candidatos y asigna puntajes. Los criterios priorizan el rendimiento individual, luego los logros colectivos y, por último, la clase y el fair play. No existe un sufragio popular ni un bloque africano formal, aunque sus representantes pueden resultar decisivos en una competencia cerrada.

Mbappé sostiene que tuvo una temporada individual suficiente para ganar y que el premio debe distinguir ante todo a un jugador. Su intervención no altera el reglamento ni prueba una coordinación electoral. Sí instaló una pregunta incómoda sobre los límites entre el reconocimiento de la propia herencia y una campaña pública por un galardón que se define voto a voto.