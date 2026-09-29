Una de las teorías conspirativas más insólitas y disparatadas del año sacude las redes sociales en Brasil y España, extendiéndose rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram. Diversas cuentas y foros de internet han instalado con fuerza la hipótesis de que Vinicius Junior desapareció misteriosamente o falleció, siendo reemplazado por un doble o un clon.

De acuerdo con los promotores de esta descabellada idea, el futbolista que actualmente viste las camisetas de la selección de Brasil y del Real Madrid no es el verdadero extremo carioca, sino un impostor o un actor contratado exclusivamente por las élites o corporaciones para continuar cumpliendo con sus multimillonarios contratos comerciales y publicitarios. Aunque carece de cualquier rigor periodístico u oficial, el fenómeno se ha viralizado al punto de involucrar narrativas extremas sobre la CIA, la dinastía Rothschild e incluso seres reptilianos.

El origen del rumor se remonta a las vacaciones del futbolista y su regreso a las canchas tras disputar la Copa Mundial de Fútbol de 2026. La primera "prueba" que encendió las alarmas en el entorno conspiranoico de internet fue un evidente cambio en sus rasgos faciales. Durante el receso veraniego en Brasil, Vinicius se sometió a un procedimiento estético real de armonización facial y a un retoque de mentón con ácido hialurónico. Sin embargo, la comunidad digital desconfió de la nueva apariencia de su mandíbula y comenzó a afirmar que era un rostro completamente diferente, diseñado para encubrir la suplantación.

La especulación escaló drásticamente tras el reciente partido amistoso en el que la Canarinha venció 4-2 a Australia. Analistas de redes sociales compartieron capturas de video en baja resolución y fotografías tomadas desde ángulos específicos para denunciar que los tatuajes del muslo y de la pierna del jugador habían desaparecido de forma inexplicable. A pesar de que los registros demuestran que los tatuajes siguen allí y que las diferencias visuales se deben simplemente a los efectos de iluminación, distancia y la calidad de las cámaras, la narrativa de la clonación se expandió como pólvora.

No solo eso, la delirante teoría de la suplantación se ha alimentado de una realidad mucho más palpable: la existencia de dobles idénticos que ganaron popularidad en el ecosistema digital. El caso más emblemático es el del creador de contenido colombiano Ricardo Rincón, un joven de 22 años conocido mundialmente como el "Vinicius colombiano". El infuencer, quien acumula millones de seguidores imitando los gestos del crack del Real Madrid, ha protagonizado situaciones insólitas, como la vez que causó un revuelo masivo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá al ser confundido por empleados y pasajeros con el verdadero jugador.

El alboroto fue de tal magnitud que las fuerzas de seguridad tuvieron que escoltarlo a una sala VIP privada mientras él permanecía en absoluto silencio para no romper la ilusión. El impacto de este doble real es tan verídico que incluso dio el salto al plano deportivo profesional tras firmar un contrato oficial con el club Real Frontera de la segunda división de Venezuela, desatando debates sobre si se trataba de un refuerzo genuino o de una genial estrategia de marketing.

El combustible principal que sostiene esta información viralizada es la notable baja en el rendimiento deportivo del atacante en el inicio de la temporada 2026-2027. Los usuarios justifican la disparatada teoría utilizando las estadísticas de juego como un argumento de peso. En la actual campaña de La Liga con el Real Madrid, bajo la dirección técnica de José Mourinho, el brasileño atraviesa una racha discreta, con apenas un gol anotado en siete partidos disputados. Su preocupante sequía goleadora y la pérdida de influencia en el frente de ataque provocaron silbidos entre la afición del Estadio Santiago Bernabéu.

Lejos de la ficción de internet, el entorno del futbolista y la directiva del club madrileño han optado por el silencio absoluto e indiferencia total frente a los rumores, considerándolos bromas y desinformación propia de las redes sociales. El Real Madrid mantiene una firme confianza institucional en el jugador tras su reciente proceso de renovación de contrato. Expertos en comunicación digital señalan que este caso es un claro ejemplo de cómo las plataformas modernas transforman un bache futbolístico ordinario y un cambio estético común en un mito urbano de proporciones internacionales. Mientras la conversación en redes insiste en buscar gemelos idénticos, la realidad objetiva confirma que Vinicius Junior sigue activo en el fútbol de élite, enfrentando el desafío de recuperar su mejor nivel futbolístico sobre el césped.



