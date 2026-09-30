Leila Gianni acusó a Trebucq de "ensobrado"

Un fuerte cruce al aire entre Leila Gianni y Esteban Trebucq terminó con acusaciones, gritos y la salida de la concejala del estudio de LN+. La discusión comenzó cuando el conductor le preguntó por una foto en la que aparecía abrazada al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

“Vienen a embarrarse conmigo. ¿Sabés dónde arranqué hoy? A las nueve de la mañana en Villa Celina”, lanzó Gianni. La dirigente sostuvo que había pasado todo el día recorriendo el distrito y cuestionó que, cerca de las once de la noche, intentaran instalar una supuesta cercanía política con Espinoza. “Se ve el sobre enorme que les han puesto, no sé de dónde”, afirmó.

Trebucq la interrumpió de inmediato: “No te voy a permitir eso”. Gianni respondió que tampoco toleraría que dijera “pelotudeces” sobre un abrazo con el jefe comunal y aseguró que solo se trató de un saludo protocolar. El periodista insistió en saber si había armado un bloque con Espinoza, algo que la entrevistada negó.

La dirigente explicó otra vez que rompió con La Libertad Avanza y que actualmente integra el monobloque Las Fuerzas del Pueblo en el Concejo Deliberante de La Matanza. Semanas atrás había dejado el oficialismo tras denunciar diferencias con la conducción libertaria local y acusar a sus antiguos compañeros de ser funcionales a Espinoza.

La conversación se volvió todavía más áspera cuando Trebucq resumió su posición con la frase “socia del socio de Espinoza”. Gianni lo invitó a recorrer La Matanza con ella para “exponer los curros juntos”, pero el conductor intentó cerrar el segmento y le indicó que le quedaba apenas un minuto para hablar sobre el municipio.

“Para eso me hubiesen llamado para otra cosa”, contestó la concejala mientras se levantaba de su silla. Antes de despedirla, Trebucq le hizo una advertencia: “Lo del sobre vas a tener que responderlo en Tribunales, Leila”. Ella retrucó que él también debería dar explicaciones ante la Justicia y abandonó el estudio tras saludar al resto de los presentes.

El intercambio no terminó allí. Gianni cerró con un enigmático “saludos a Sebastián y a Fernando”, mientras Trebucq afirmó desconocer a quiénes se refería. “Si tienen un problema con Espinoza, es un problema de ellos”, concluyó el periodista.

El episodio expuso la tensión que rodea el reordenamiento opositor en La Matanza. Gianni, ahora alejada de LLA, rechazó cualquier acuerdo con Espinoza. La acusación de “ensobrado”, sin embargo, desplazó el debate político y dejó abierta la amenaza de una disputa judicial.