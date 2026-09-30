Quién es el nuevo secretario de Discapacidad que sufrió un accidente en moto

Apenas llevaba una semana como secretario nacional de Discapacidad cuando sufrió un accidente mientras circulaba en moto. El funcionario permanece internado en el Hospital Pirovano con fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Los estudios descartaron lesiones neurológicas y, según fuentes oficiales, está fuera de peligro.

Di Liscia llevaba casco al momento del choque, un elemento que habría evitado consecuencias mayores. El equipo médico lo mantiene bajo observación y le brinda asistencia respiratoria por la medicación analgésica. No se informaron el lugar ni las causas del accidente ni cuánto demandará su recuperación.

Contador público, construyó buena parte de su carrera política dentro de administraciones del PRO. En el Gobierno porteño fue director general de Reforma Administrativa, director general de Control de Gestión y subsecretario de Higiene Urbana.

En 2017, durante la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal, fue designado presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados públicos provinciales, con más de 2,2 millones de afiliados. Permaneció al frente del organismo hasta diciembre de 2019, cuando concluyó la gestión de Cambiemos.

Su currículum incluye más de veinte años en el sector privado. Trabajó como consultor en procesos de reorganización e innovación tecnológica de alto impacto y participó en la administración de una pyme familiar del rubro alimenticio.

Su desembarco en el Gobierno libertario se produjo por recomendación del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al asesor presidencial Santiago Caputo, según reconstruyó La Nación. La propuesta fue conversada con el ministro de Salud, Mario Lugones, quien conocía a Di Liscia por su paso por el IOMA.

El Ejecutivo anunció su nombramiento el 22 de septiembre y lo formalizó seis días después mediante el decreto 1095/2026. Reemplazó a Alejandro Vilches, quien renunció por “motivos personales” en medio de la discusión por los fondos para discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

Di Liscia llegó con la misión de mejorar el acceso a las prestaciones y continuar las auditorías de las pensiones por invalidez laboral. Quedó así al frente de un área clave atravesada por reclamos de prestadores y familias, debates presupuestarios e investigaciones sobre la antigua Agencia Nacional de Discapacidad. El accidente alteró esa agenda y aún no se informó quién conducirá la Secretaría durante su recuperación.