Majul se disculpó por no repreguntarle a Milei por los "30 mil terroristas": "Mala mía"

La entrevista que Luis Majul le realizó a Javier Milei el domingo por la noche en LN+ siguió generando repercusiones. El periodista respondió a quienes lo cuestionaron por no haber repreguntado cuando el Presidente afirmó que su gobierno había expulsado a “30 mil terroristas” entre 2025 y 2026.

“Cuando el Presidente hizo alusión a las personas que no entraban a la Argentina o a los que habían salido y los llamó ‘terroristas’, yo le debería haber preguntado y repreguntado. Mala mía”, reconoció Majul. “No es un drama, pero estuvo mal. Ninguna justificación”, agregó.

Durante el reportaje, grabado después del viaje de Milei a Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU, el mandatario había enumerado “los 10 mil terroristas que echamos el año pasado” y otros 20 mil en lo que va de este año. Según dijo, se infiltraban desde otros países para “dinamitar el modelo argentino”.

La afirmación se convirtió en uno de los pasajes más comentados de una entrevista que dejó definiciones sobre la economía, la pobreza, supuestos intentos de golpe de Estado y la seguridad en la Quinta de Olivos. La falta de una objeción inmediata alimentó críticas contra Majul.

El conductor dijo ahora que fue a buscar la información. Señaló que el número de 20 mil existe, pero consideró que la palabra “terrorista” podía ser “inapropiada o excesiva”, y anticipó que se lo preguntaría a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También rechazó tener que hacerse cargo de las expresiones del jefe de Estado.

Los datos del Ministerio de Seguridad registran más de 20 mil extranjeros expulsados, rechazados en frontera o inadmitidos durante 2026 por antecedentes penales, documentación irregular o incumplimiento de requisitos migratorios. Esas categorías no equivalen a terrorismo: hubo 744 expulsiones entre enero y agosto y la mayor parte del total correspondió a ingresos frustrados.

La controversia llegó al Congreso: el diputado Maximiliano Ferraro presentó un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno detalle la cifra. A su vez, el vocero presidencial, Adrián Ravier, habló de “posibles terroristas” o personas que podían amenazar la seguridad nacional, pero incluyó a quienes no cumplieron las condiciones de ingreso.

Hoy, Majul cerró su descargo con una autocrítica: “Yo le tendría que haber repreguntado y es mala mía. Lo reconozco”. La explicación oficial, sin embargo, no despejó la distancia entre una estadística migratoria y la definición utilizada por el Presidente.