El director del Registro Nacional de Armas dio positivo en un control de alcoholemia

El director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, quedó involucrado en un episodio de tránsito luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante el último fin de semana en Pinamar. El dirigente, que además es concejal de La Libertad Avanza en La Plata, circulaba al volante de un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en un operativo de prevención y fiscalización vial llevado adelante por agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. El test arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración que constituye una infracción en territorio bonaerense, donde rige el régimen de Alcohol Cero.

El dato central del episodio es que el control se produjo en Pinamar, en la zona del kilómetro 393 de la ruta provincial 11, en las inmediaciones de la rotonda principal de la ciudad. Las actuaciones quedaron registradas por las cámaras utilizadas por los agentes de tránsito. En las imágenes difundidas posteriormente se observa el procedimiento realizado al funcionario y el momento en que se le comunica el resultado positivo.

Durante el operativo, una de las agentes le recordó a Allan que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia de alcohol al volante es cero. La situación continuó cuando los agentes sometieron a su esposa a un control de alcoholemia. La mujer anticipó que el resultado sería negativo y efectivamente dio cero. Según lo registrado durante el procedimiento, explicó que ambos sabían que Allan había consumido alcohol y que originalmente ella iba a conducir, pero que se sentía mal. El propio funcionario justificó que había tomado el volante porque su esposa estaba descompuesta y afirmó que se dirigían a un hospital.

En declaraciones posteriores al medio platense 0221, Allan dio su propia versión de los hechos y aseguró: “Manejé porque mi esposa estaba descompuesta”. También sostuvo que había tomado una sola copa y que el resultado que le informaron había sido de 0,25, ligeramente diferente del 0,27 consignado en los reportes del operativo. Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la licencia quedó alcanzada por una inhabilitación preventiva de 90 días y que el vehículo no fue secuestrado porque una persona habilitada se hizo cargo de su conducción.

Si bien TN también informó sobre una suspensión de 90 días. Allan, en cambio, declaró al medio 0221 que no le habían retenido la licencia y que había recibido y abonado la multa correspondiente. La existencia de estas versiones contrapuestas resulta relevante para diferenciar lo informado por las autoridades y fuentes del operativo de la explicación brindada posteriormente por el propio dirigente.

El marco legal es especialmente significativo. La Ley bonaerense 15.402, sancionada el 15 de diciembre de 2022 y publicada en enero de 2023, incorporó el régimen denominado “Alcohol 0” al Código de Tránsito provincial. Su artículo 28 ter establece que está prohibido conducir cualquier vehículo con motor cuando se registre una alcoholemia superior a 0 miligramos de alcohol por litro de sangre. Por lo tanto, el registro de 0,27 informado en el control se encuentra por encima del límite legal vigente en la provincia.

El antecedente político de Allan también quedó en el centro de la repercusión pública. Cuando la Ley de Alcohol Cero fue tratada en la Legislatura bonaerense en 2022, Allan era senador provincial por La Plata e integraba entonces el bloque de Juntos por el Cambio y votó a favor de la iniciativa. El dirigente había ocupado una banca en el Senado bonaerense entre 2015 y 2023, antes de incorporarse posteriormente a La Libertad Avanza.

Actualmente, además de su actividad como concejal bullrichista de La Libertad Avanza, Allan ocupa la conducción del RENAR. La propia página oficial del organismo lo identifica como director ejecutivo, señala que nació en La Plata y que anteriormente fue senador provincial y miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense.