La reaparición pública de Espert en la sede de la ANSES: ¿se jubila?

José Luis Espert volvió a aparecer en público y esta vez no fue en un acto político ni ante los tribunales. El economista fue fotografiado en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), según imágenes difundidas el martes 29 de septiembre por Radio Gráfica.

La emisora aseguró que el exdiputado se presentó para iniciar su jubilación y sostuvo que, de acuerdo con sus aportes registrados, le correspondería el haber mínimo. Sin embargo, la imagen sólo permite confirmar su presencia en la dependencia: hasta el momento no trascendieron documentación del expediente, declaraciones de Espert ni una confirmación oficial de la Anses. La información sobre la historia laboral y los trámites previsionales es personal.

Otros portales reprodujeron la versión de la radio, pero ninguno aportó documentos ni testimonios propios que permitieran precisar qué gestión realizó. La Anses tampoco difundió información, algo consistente con el carácter reservado de los datos previsionales. Espert no habló sobre eso.

La escena marcó una nueva aparición del exlegislador después de su repliegue político. Espert había encabezado la lista bonaerense de La Libertad Avanza para las elecciones de 2025, pero renunció a la candidatura y luego dejó su banca en medio del escándalo por su relación con Federico “Fred” Machado. El empresario se declaró culpable en Estados Unidos de fraude y lavado de dinero.

En la Argentina, Espert está imputado en una causa por presunto lavado de activos a raíz de una transferencia de US$200.000 que recibió en 2020 de una firma vinculada a Machado. La fiscalía investiga si un contrato de consultoría fue utilizado para justificar el movimiento de los fondos. El economista niega haber cometido un delito: sostiene que el pago correspondió a un trabajo profesional, presentó un descargo y en agosto pidió su sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito.

Antes de las fotografías en la Anses, su última reaparición relevante había sido judicial. En julio se presentó ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, cuestionó la actuación de la fiscalía y anunció que declararía cuando la investigación fuera, según sus palabras, “objetiva e imparcial”. Un mes después amplió su defensa por escrito.

Así, la jubilación permanece como una versión: es plausible que haya iniciado el trámite, pero no está confirmado por una fuente independiente. Lo único verificable, por ahora, es su presencia en una sede del organismo previsional.