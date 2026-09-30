Las redes deliran con los errores de ortografía de un mensaje de Karina Milei

La muerte del senador nacional Juan Carlos Pagotto, representante de La Rioja por La Libertad Avanza, generó este martes 29 de septiembre repercusiones en el Congreso y dentro del oficialismo. El legislador tenía 74 años y fue encontrado sin vida durante la mañana en su domicilio de la ciudad de La Rioja. Hasta el momento, las autoridades judiciales no comunicaron oficialmente la causa del fallecimiento, aunque medios riojanos señalaron, citando fuentes propias, que Pagotto habría sufrido un infarto. El dirigente riojano había atravesado una internación durante las semanas anteriores, aunque posteriormente había retomado su participación en la actividad legislativa y había estado presente en la última sesión del Senado.

La noticia de su muerte tuvo una inmediata repercusión dentro de La Libertad Avanza. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó la pertenencia política del fallecido y expresó sus condolencias a sus familiares. “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Una cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”, escribió la funcionaria con visibles errores de ortografía. Un aspecto en el mensaje que fue viralizado en redes sociales.

Por otro lado, el tuit de Karina Milei tuvo además una particular repercusión porque fue compartido posteriormente por el presidente Javier Milei. El jefe de Estado republicó las palabras de su hermana en X y acompañó la publicación con una breve despedida: “QEPD”. De esta manera, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia expresaron públicamente el pesar del núcleo central del Gobierno por la muerte del senador riojano.

Una curiosidad es que en las mismas redes sociales, algunos usuarios destacaron el historial de versiones que la hermana del mandatario modificó el mensaje de condolencia original a lo largo de las horas. Esos señalamientos terminaron siendo tendencia en e panorama virtual digital.

La Vocería Presidencial también difundió un comunicado institucional en nombre del Gobierno nacional. Allí expresó el “más sentido pésame” a la familia y a los seres queridos de Pagotto y extendió las condolencias a sus compañeros del bloque de La Libertad Avanza y al pueblo de La Rioja. En el mismo comunicado se informó que la banca que quedó vacante será ocupada por Claudia Cecilia López, quien había integrado la lista electoral que llevó a Pagotto al Senado, una vez cumplidos los procedimientos formales correspondientes.

La muerte de Pagotto deja además un vacío político en una comisión particularmente sensible del Senado, la de Acuerdos, por su intervención en el proceso de designación de jueces y otros funcionarios que requieren acuerdo de la Cámara alta. Su fallecimiento se produjo mientras el oficialismo atraviesa una etapa de actividad parlamentaria en la que los acuerdos políticos dentro del Senado resultan relevantes para avanzar con iniciativas y nombramientos del Poder Ejecutivo. La sucesión de Pagotto en su banca y la definición de quién ocupará los cargos que desempeñaba en las comisiones quedarán sujetas ahora a los mecanismos institucionales correspondientes.