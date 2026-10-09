Una empresa de los Menem estuvo a cargo de la seguridad en la despedida de Messi

Entre las camisetas argentinas y los homenajes a Lionel Messi, una marca volvió a poner el apellido Menem en escena. Tech Security SRL, la empresa que tiene entre sus socios a los hermanos del presidente de Diputados, participó de la seguridad privada en la despedida del capitán, el 6 de octubre en el Monumental. La Selección venció 3 a 0 a Benín y el operativo dejó imágenes de agentes identificados con el logo de la compañía.

Su presencia responde a una relación comercial previa con el fútbol argentino. La compañía fue fundada en 2005. La propia firma incluye a AFA Ezeiza, River Plate y Racing entre los clientes de su página web. Sus servicios en encuentros de la Selección y en el estadio de Núñez ya eran conocidos antes del homenaje. La despedida puso bajo los reflectores un vínculo que llevaba años.

Hay una precisión societaria clave: Martín Menem ya no integra la empresa. El Boletín Oficial del 1 de febrero de 2024 publicó que, mediante una escritura del 6 de diciembre de 2023, transfirió sus cuotas a su hermano Eduardo Adrián Menem. El cuadro societario quedó conformado por este último, Fernando Nicolás “Tato” Menem y Pablo Ariel Vázquez, exjefe de seguridad de River y socio mayoritario. La cesión ocurrió antes de la asunción del actual gobierno.

Es la misma compañía que protagonizó la polémica por la contratación del Banco Nación. El aviso oficial del 4 de julio de 2025 consignó una preadjudicación de $3.933 millones a Tech Security en la licitación CDS 1251/2025. El servicio comprendía seguridad privada en dependencias de la entidad, por 24 meses, con opción a dos renovaciones de un año cada una.

El proceso abarcaba la Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, los edificios Maipú y de Funcionarios y Aeroparque. El parentesco de los socios con el titular de la Cámara baja alimentó cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses. La controversia derivó en pedidos de informes y una denuncia de Juan Ricardo Mussa, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.

Menem defendió su desvinculación y sostuvo que había hecho lo que correspondía al ceder su participación. El Banco Nación, por su parte, afirmó ante el Congreso que la oferta de Tech Security había sido la más económica. La firma ya había prestado servicios a la entidad antes de la gestión libertaria.

La postal del Monumental volvió a reunir dos facetas del negocio: la seguridad en el fútbol y los contratos estatales. El apellido sigue en la sociedad, aunque el presidente de Diputados haya salido de ella.