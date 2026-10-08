"Chiqui" Tapia después de Messi: el plan de supervivencia

Durante la despedida de Lionel Messi de la Selección, Claudio "Chiqui" Tapia vivió una noche amarga. Antes de la entrada en calor, desde las tribunas del estadio de River Plate se escuchó el cántico: "Chiqui Tapia botón". El presidente de la AFA, consciente de este destrato, no se arriesgó a asomarse al campo de juego y entregó los regalos a Messi en un gimnasio dentro del estadio rodeado de bicicletas de spinning, pesas y máquinas de musculación. La escena resume lo que viene. Durante casi una década, Tapia gobernó el fútbol argentino con Messi en la cancha y la Selección campeona de América y del mundo. Durante mucho tiempo ir contra la AFA era ir contra el equipo más querido del país. Ese capital se terminó y, para completar el cuadro, ni siquiera tiene de su lado a todos los campeones del mundo.

En una reciente entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, el defensor Nicolás Tagliafico sostuvo: "Empecé a perder un poco ese amor por el fútbol argentino. No sé si es porque siento que empezó a bajar un poco más la calidad, o si es porque crecí con el Apertura y Clausura con veinte equipos. Ya voy a cumplir diez años en Europa y allá el sistema es siempre el mismo. Acá te encontrás con que pasan cosas con las que se pierde un poco esa sensación de que, para ganar un torneo, tenés que pelearla".

Estrellas. En el plantel campeón en Qatar hay divergencias: el "Dibu" Martínez sigue a Milei en Instagram y se lo identifica entre los jugadores no peronistas del plantel. Sin embargo, tiene una buena relación con Tapia. Sergio Agüero, que acompañó al plantel en Qatar sin integrar la lista, está del lado de Tapia: apoya a Luciano Nakis, el candidato del "Chiqui" para las elecciones de este año en Independiente y su célebre "secanucas" oficial. Ricardo Bochini, máximo ídolo del club, acompaña la candidatura de Gastón Gaudio, impulsada por Mauricio Macri. Tapia teme perder poder entre los clubes en la serie de elecciones que se avecinan. ¿El "chiquismo" está en retirada?

Con otros referentes campeones del mundo de años anteriores, Tapia tampoco tiene una excelente relación. Mario Kempes, goleador del Mundial '78, ha tenido palabras duras contra él. "Sigue pensando que el fútbol argentino empezó a ser fuerte cuando él entró", y "se cree que es el Superman de esta época", lanzó a principios del 2025. En ese entonces, le reprochó que la AFA no reconociera la primera estrella: "No se olvidó de Kempes, se olvidó del Mundial '78". Contó que le escribió una carta y que nunca tuvo respuesta.

La política interna de la AFA es tal vez lo que más cuida Tapia después de su relación con Messi. Y las primeras pruebas de la fortaleza serán a fin de este año con las elecciones en Vélez e Independiente, donde se verá si consolida su poder o se debilita.

El 15 de noviembre vota Vélez, donde el opositor Juan Cruz Montero dejó un cargo en el PAMI para competir contra la lista oficialista, aliada de la AFA. En esa elección también competirá contra el oficialismo Carlos Triaca, hermano del ex ministro de Trabajo de Macri. El 12 de noviembre vota el gremio de los entrenadores, la ATFA, donde Tapia y su tesorero Pablo Toviggino apoyan al candidato opositor. El 13 de diciembre son las elecciones en Independiente.

El examen mayor llega en 2027. Votan Boca, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús y Argentinos Juniors, en el año de las elecciones nacionales. En Boca ya se lanzó Leandro Petersen, ex gerente comercial de la AFA. También se presenta Carlos Abriata, un joven empresario que hizo su carrera en el exterior como emprendedor y volvió a Buenos Aires con el sueño de ser presidente de Boca.

Macri, que también mira Boca y la AFA, en una entrevista habló de la posible candidatura de Rodolfo D'Onofrio a la presidencia de la AFA y en los últimos días compartió una conversación conjunta con el ex presidente de River y su amigo Fernando Marín.

El arbitraje es otro frente polémico que tiene Tapia. El 26 de septiembre, en la final de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero, Rosario Central le ganó 3-1 a Estudiantes con decisiones discutidas de Darío Herrera. Verón le gritó "ladrón" al árbitro y Tapia no estuvo en la premiación del perdedor.

Política. La presidencia de la AFA le permitió a Tapia construir una agenda política que podría servirle de amortiguador para el futuro. Tiene amigos en el sindicalismo, por su vínculo con Camioneros, en el peronismo, por su amistad con el gobernador Axel Kicillof y con intendentes del conurbano bonaerense, pero también tiene llegada al gobierno de Milei, con contactos como el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien conoce desde sus primeros años en el CEAMSE.

El vínculo con la Justicia es importante también. El ministro Mahiques había sido anunciado por Tapia como vicerrector de la Universidad de la AFA, cargo que su entorno dice que nunca ejerció. Su hermano integró el Tribunal de Disciplina de la entidad. Daniel Vitolo, ex titular de la Inspección General de Justicia, que había ordenado auditar las cuentas de la AFA, dijo en abril que no tiene "ninguna esperanza" de que el ministro avance contra la entidad. Mahiques lo niega: "Nadie vino a blindar a nadie". El Tribunal de Disciplina de la AFA es una sucursal del Poder Judicial.

En la oposición, el aliado principal es Kicillof. A principios de este mes, el gobernador y Tapia recorrieron juntos el Estadio Único de La Plata y publicaron fotos abrazados. La Selección dejaría el Monumental para jugar allí. Tapia le anticipó al gobernador que quiere mostrarse "competitivo" de cara a 2027.

Dinero. Con el buen resultado obtenido por la Selección en el último Mundial, el titular de la AFA abandonó el ostracismo en el que vivía desde que empezó la causa judicial y volvió a mostrarse en público, con posteos diarios en las redes y abrazos con el capitán Messi. Pero el lavado de imagen no impidió que las investigaciones avanzaran. Tapia y el tesorero Toviggino están procesados en el fuero Penal Económico por retener aportes por más de $19.000 millones, y "Chiqui" está imputado por enriquecimiento ilícito en el juzgado de Ariel Lijo.

En la semana de la despedida de Messi, el diario La Nación publicó una investigación sobre los agentes que cobran para la AFA en el exterior. El trabajo reveló que Tapia y el secretario general Cristian Malaspina designaron a Moon Euro Management, una sociedad de Dubái sin dueños conocidos, como recaudadora exclusiva. También informó sobre CAE Services, una firma de Wyoming, y sobre un asesor comercial de la AFA que a la vez firmaba por una de esas sociedades. La AFA no respondió por escrito a las consultas del diario.

Es un frente judicial nuevo que acaba de abrirse. Ahora, Tapia deberá enfrentar todos estos partidos con un jugador menos: Lionel Messi.