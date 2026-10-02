Encuestas, movimientos raros y auto retenido: los últimos traspiés de Máximo Kirchner

Máximo Kirchner carga con una paradoja: conserva capacidad de intervención en el peronismo, pero su apellido no le garantiza adhesiones fuera del núcleo propio. Mientras actúa como brazo ejecutor político y vocero de Cristina, recluida en San José 1111 por la prisión domiciliaria, acumula señales de desgaste. Su centralidad familiar convive con una dificultad: transformar influencia interna en respaldo social.

La encuesta de Giacobbe & Asociados difundida en septiembre lo dejó último entre los ocho dirigentes evaluados: 11,3% de imagen positiva y 65,8% de negativa. Victoria Villarruel quedó apenas por encima, con 11,9% de positiva. La precisión importa: el trabajo de campo se realizó del 24 al 30 de agosto, sobre 2.500 casos, mediante dispositivos móviles y con un margen de error informado de dos puntos. Es una foto de imagen, no una predicción electoral.

A ese cuadro se suma la discusión sobre sus apariciones públicas. En febrero, durante el debate de la reforma laboral en Diputados, distintas publicaciones pusieron el foco en sus movimientos mientras hablaba desde la banca. Esa cobertura no permite establecer su causa ni convertir los gestos en un diagnóstico. El contenido político de su intervención terminó compartiendo atención con comentarios sobre su cuerpo.

Las críticas también llegan desde antiguos aliados. El 16 de septiembre, Luis D’Elía afirmó en FM Manantial: “Muerto Néstor, Cristina le dio todo el poder a su hijo”. Luego le atribuyó haber causado “un daño enorme al campo nacional y popular”. Es un cuestionamiento político de un dirigente enfrentado con la conducción kirchnerista, que mira hacia Axel Kicillof como alternativa.

El miércoles 30 llegó otro episodio. La Policía lo demoró en Justo Daract, San Luis, cuando viajaba hacia San Juan, por una alerta sobre su Honda vinculada con Hotesur. El vehículo fue restituido y él pudo continuar. El Chorrillero informó, citando el acta de notificación, que lo recibió como depositario judicial y debía presentarlo al tribunal en 30 días. Infobae sostuvo que la orden ya no estaba vigente. Las versiones difieren sobre ese punto.

El tropiezo vial lo encontró en plena tarea de sostener la centralidad de su madre. “Queremos que Cristina sea candidata”, había dicho días antes en Radio 750. Con la expresidenta limitada para desplazarse, Máximo lleva esa estrategia al territorio. Pero representar a Cristina no resuelve su problema propio: construir una autoridad propia que vaya más allá del apellido.