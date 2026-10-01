El provocador mensaje del biógrafo de Milei a Flor de la Ve, disfrazado de Superman

El escritor y conferencista eligió una capa roja y el emblema de Superman para volver a atacar la identidad de género. El coautor de la biografía de Javier Milei publicó en X una imagen suya caracterizado como el superhéroe y dirigió la provocación a Flor de la V. El mensaje apareció el 29 de septiembre y mezcló una burla cruel con una afirmación falsa sobre la ley.

“El médico al nacer me impuso arbitrariamente una identidad terrícola, sin dejarme elegir ser Superman”, escribió. Luego dijo que, gracias a la “ley de género”, podía declararse Clark Kent y exigir el “inmediato encarcelamiento” de quien no lo reconociera. Cerró etiquetando a la conductora: “ESTÁS DE ACUERDO”.

La comparación equipara la identidad de las personas trans con la pretensión de convertirse en un personaje de ficción. Pero la ley 26.743 no contempla esa equivalencia: define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, que puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer.

Su artículo 12 garantiza el trato digno y el uso del nombre elegido. La norma no establece el encarcelamiento inmediato que invoca Márquez. El reclamo de respeto a una identidad no equivale a atribuirse superpoderes ni habilita, por esta ley, la prisión automática de quien la desconozca.

La elección de Flor como destinataria tiene historia. En mayo de 2024, la conductora respondió públicamente al escritor después de que calificara la homosexualidad como una “conducta insana y autodestructiva” en una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos. En esa charla también negó la existencia de la homofobia.

Flor habló en Intrusos y compartió una carta en la que defendió la ley de identidad de género y relató su experiencia frente a la discriminación. Cuestionó que se presentara a las personas LGBT como enfermas y advirtió sobre el estigma que alimentan esos discursos. Fue una respuesta de 2024, anterior al posteo de Superman.

Las declaraciones de Márquez también motivaron un proyecto de resolución de repudio en Diputados, encabezado por Marilú Quirós y acompañado por otros legisladores. El documento rechazó sus expresiones sobre las personas homosexuales y su negación de la homofobia.

Márquez escribió con Marcelo Duclos "Milei, la revolución que no vieron venir", publicado en 2024. Su visibilidad como biógrafo presidencial amplifica sus intervenciones. Esta vez, el disfraz funcionó como vehículo para ridiculizar un derecho y personalizar el ataque en una figura que ya había cuestionado sus posiciones.