Caso Cerimedo: detuvieron al fiscal por trabajar para el narco

El hombre que conducía la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo terminó detenido bajo sospecha de integrar una estructura que protegía al narcotráfico. Roger Mariaca, hasta ahora fiscal general de Bolivia, fue aprehendido en Santa Cruz y es investigado por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Junto con él cayó el fiscal departamental Alberto Zeballos y hubo arrestos de otros funcionarios del Ministerio Público.

La escena que más lo compromete quedó registrada el 13 de marzo, cuando la Policía capturó al uruguayo Sebastián Marset. En el video, difundido horas antes del operativo contra los fiscales, un agente advierte que Mariaca está llamando. “Mariaca es mi amigo”, contesta el narco. Luego confirma que hablaba con él y explica qué función cumplía quien controlaba la Fiscalía: “Avisa”. Cuando le preguntan qué le comunicaba, responde: “Lo que tiene que avisar”. Ese día, sin embargo, aseguró que no había recibido la advertencia.

El testimonio ofrece una clave para reconstruir cómo Marset pudo operar durante años desde Santa Cruz y escapar de procedimientos anteriores. Estuvo prófugo desde julio de 2023 hasta su captura y posterior traslado a Estados Unidos. El Gobierno boliviano sostiene que la organización incrustada en la Fiscalía protegía a traficantes, participaba del negocio y se enriquecía con él.

El arresto ocurrió dos días después de que Washington revocara la visa de Mariaca y lo señalara por corrupción significativa. El Departamento de Estado lo acusó de pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir la Justicia. Mariaca rechazó la imputación, habló de “injerencia” y atribuyó la sanción a investigaciones que incomodaban dentro y fuera del país.

Entre esas causas citó el caso Cerimedo. El estratega digital argentino y exasesor del presidente Rodrigo Paz cumple prisión preventiva, acusado de tentativa de feminicidio, violencia familiar, enriquecimiento ilícito y encubrimiento al narcotráfico.

El video prueba que Marset hizo esas declaraciones, no que sean verdaderas. Sin embargo, su relato, las sanciones de Estados Unidos y la redada contra la cúpula fiscal abrieron una crisis judicial. En el centro quedó Mariaca: el fiscal que investigaba al poder terminó acusado de avisarle al narco cuándo debía escapar.