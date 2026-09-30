Los "terroristas" que ve Milei

Que Javier Milei tiene una clara tendencia a la paranoia y un relato a menudo fantasioso es algo que se vuelve cada vez más evidente. Hace dos semanas, sin ir más lejos, echó a todo el personal civil de la Quinta de Olivos y lo reemplazó por militares, con la excusa oficial de que quería evitar las filtraciones periodísticas. Días atrás, entrevistado por Luis Majul, fue un paso más allá. Afirmó que Olivos se había convertido en “una base militar” porque él tiene “enemigos muy pesados en el mundo”. Para demostrarlo, dijo que su administración había deportado a 30 mil “terroristas” en los últimos dos años, 10 mil en el 2025 y otros 20 mil en lo que va del 2026. “Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, aseguró el Presidente.

La temeraria frase generó un terremoto político, pedidos de informes por parte de la oposición en el Congreso y una tardía relativización del vocero Adrián Ravier, quien habló de “posibles terroristas” y de “personas que por alguna razón no ingresan”. Es decir, de la horda inicial de “terroristas deportados”, el Gobierno pasó a señalar casos puntuales de extranjeros a los que se les prohibió el ingreso al país.

Así como no suma a la calidad institucional que el vocero deba desmentir al Presidente, los datos oficiales tampoco dejan bien parado a Milei: según información de la Dirección Nacional de Migraciones, durante el 2025 fueron expulsadas solo 772 personas por distintos delitos, en su mayoría vinculados con drogas o robos, pero ninguno con actos terroristas. El organismo en paralelo registró 16.684 rechazos migratorios en el mismo año. ¿A eso se refería Milei?

La liviandad del Presidente para hablar llama la atención tanto como su paranoia. Y está claro que no ayuda a seducir a potenciales inversores.