Martín Redrado: "Si Cristina me llama, la vería en San José 1111"

El expresidente del Banco Central repartió elogios y advertencias sobre el rumbo económico, pasó revista a los economistas que suenan para 2027 y dejó una frase que no pasará inadvertida: "Si Cristina me llama, la vería en San José 1111".

En diálogo con El Disparador (Delta 90.3), Martín Redrado, hoy al frente de Fundación Capital, arrancó con una mirada optimista sobre el lugar del país en el mundo. "El país está teniendo un momento excepcional. Argentina, para el hemisferio, es relevante: por minerales críticos, data center, inteligencia artificial", sostuvo.

Los tres magníficos

El problema, según su diagnóstico, es que la bonanza no derrama. "Argentina tiene 3 sectores que son capital intensivo (energía, minería y agroganadería): consumen capital pero no empleo. Los 3 sectores que consumen empleo y capital son a los que les va peor: comercio, construcción e industria", explicó. Para revertirlo, propone "un programa económico integral" que se enfoque en "cómo hacer crecer el consumo, la inversión y las exportaciones".

El planteo coincide con lo que viene repitiendo en otras entrevistas. La semana pasada, en Infobae en Vivo, alertó por la suba del desempleo y la informalidad, y deslizó: "Espero que la realidad empiece a cachetear a los funcionarios". También habló de "fatiga de materiales" en el equipo económico.

En El Disparador fue más directo: "El equipo económico no tiene una formación en lo productivo". Y agregó: "En mi visión, falta una mirada hacia ese costado económico". Una de las oportunidades desaprovechadas, a su juicio, es geopolítica: "Argentina tiene una oportunidad en el conflicto China-EEUU que no está aprovechando".

La sábana corta

El frente financiero también lo inquieta. "Uno hace las cuentas con cuántos dólares para pagar las deudas y estamos con una sábana corta", advirtió, en línea con su preocupación por la menor acumulación de reservas y los vencimientos de 2027. De ahí la frase que resume su mirada sobre Luis Caputo: "Yo le creo al ministro de Economía; el mercado, no". En otra entrevista reciente fue en la misma dirección, al advertir que "el mercado está desconfiando" por el aumento del riesgo país. Proyectó además una inflación de entre 1,5% y 2% mensual. Hace meses había definido al ministro como "un gran financista", con una materia pendiente: el plan de desarrollo.

No todo fue crítica. "Yo valoro mucho lo que ha hecho el presidente con el equilibrio presupuestario. No se puede gastar más de lo que ingresa", reconoció. Pero cerró con una alerta social: "Hoy tenés el riesgo de crear un país para 10 millones de argentinos".

Ping-pong de candidatos

Consultado por los economistas y exministros que asoman en la carrera hacia 2027, Redrado no se guardó nada. "Axel Kicillof no fue un buen ministro de Economía", disparó sobre el gobernador bonaerense. De Sergio Massa, último ministro de Economía del peronismo y candidato presidencial en 2023, dijo: "Tuvo una gran oportunidad y la perdió". Y a Guillermo Moreno lo despachó con ironía: "Los libros de Moreno atrasan 50 años. Es un nostálgico de la economía".

El mensaje más filoso fue para Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Macri, que confirmó su intención de competir por la Presidencia en 2027 con el aval del expresidente. "Le diría a Hernán Lacunza que no se deje usar. Él no es el jefe del PRO", lanzó, en medio de la interna amarilla sobre si Mauricio Macri volverá a ser candidato o si el partido sellará un acuerdo con La Libertad Avanza. Sobre el conjunto, fue lapidario: "No he escuchado a ningún candidato proponer qué va a hacer".

San José 1111

La frase sobre Cristina Kirchner tiene historia. Redrado presidió el Banco Central entre 2004 y 2010, y su salida fue uno de los choques más resonantes de aquel gobierno. Se negó a usar reservas para el Fondo del Bicentenario y la entonces presidenta lo removió por decreto, en medio de una batalla judicial y política que llegó al Congreso. Dieciséis años después, con la expresidenta en prisión domiciliaria, el economista no cierra la puerta a un reencuentro: "Si Cristina me llama, la vería".

Entre el elogio al ancla fiscal y la advertencia por un modelo que deja afuera a buena parte del país, Redrado busca ubicarse en un lugar propio: el del economista que no compra el relato oficial ni los de la oposición, y que reclama un programa de desarrollo que todavía nadie presentó.

por M.S.