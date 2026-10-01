Marcela Pagano: "Milei le entregó en Sillón de Rivadavia a Karina"

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a cargar con dureza contra Javier Milei y puso en el centro de sus críticas el poder que ejerce Karina Milei dentro del Gobierno. La legisladora, alejada de La Libertad Avanza y referente del monobloque Coherencia, sostuvo que el Presidente delegó la conducción política en su hermana apenas asumió.

“El sillón de Rivadavia lo entregó al minuto tres de asumir a la propia hermana”, afirmó Pagano durante una entrevista televisiva. Según su interpretación, Milei no se limitó a repartir tareas entre sus colaboradores, sino que cedió la gobernanza: “Tanto delegó que delegó la gobernanza”, remarcó.

La exintegrante del oficialismo describió al jefe del Estado como un “presidente holgazán” al que solo le interesa debatir los temas que considera importantes. Para Pagano, ese universo está restringido a “una minúscula parte de la economía”, vinculada con las finanzas, mientras otros asuntos de la administración quedan bajo el control de su entorno.

También ironizó sobre la agenda internacional de Milei y las distinciones que recibe en sus viajes. La diputada habló de “premios de plástico” que el mandatario guarda en una estantería y cuestionó que recorra el mundo difundiendo, según él, “el mensaje de la libertad” a cambio de reconocimientos. “Eso es de lo único que se puede hablar con el señor Javier Milei”, disparó.

El planteo profundiza una crítica que Pagano viene realizando desde que rompió con el bloque libertario. Electa en 2023 por La Libertad Avanza, la periodista protagonizó fuertes choques con la conducción de la Cámara de Diputados y con referentes cercanos a Karina Milei. Uno de los primeros quiebres se produjo por la frustrada designación de Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político, resistida por Martín Menem.

Karina Milei ocupa un cargo formal dentro del Ejecutivo y tiene bajo su órbita áreas estratégicas, entre ellas la gestión institucional, la planificación, los asuntos presidenciales y la Casa Militar. El propio Presidente ha reconocido en distintas oportunidades que su hermana maneja la política y el armado partidario de La Libertad Avanza.

Pagano fue más allá de esa distribución de funciones. Su frase buscó instalar que la autoridad real no estaría en manos del mandatario elegido, sino de la funcionaria a la que él llama “El Jefe”. La diputada transformó así su ruptura con el oficialismo en una acusación política directa: para ella, Milei no solo delegó tareas, sino el ejercicio mismo del poder.