El cruce entre la diputada nacional Romina Del Plá y la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno nacional se produjo en medio del tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que tiene entre sus ejes la protección de los recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. La controversia se originó durante la intervención de la legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en el plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.

La legisladora cuestionó durante su exposición distintos aspectos del proyecto oficial, particularmente el esquema de sanciones previsto para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en áreas que la Argentina considera bajo su soberanía. En ese contexto, la diputada introdujo una referencia al empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y publicamente alineado con la administración mileista, y planteó: “¿Van a pedir sanciones para Galperin, que tiene acciones de empresas que administran los negocios de las Falklands?”.

La reacción del Gobierno llegó a través de la cuenta oficial de la Oficina de Respuesta Oficial, que publicó en X una captura del momento de la exposición de Del Plá y encabezó el mensaje con una expresión categórica: “FALSO. SE LLAMAN ISLAS MALVINAS. La diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, se refirió a las Islas Malvinas como "las Falklands" en su intervención en la comisión del Congreso que trata el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esto es FALSO. Las Islas Malvinas se llaman Malvinas. En todos los idiomas”.

El mensaje transformó una referencia realizada durante una discusión legislativa en un enfrentamiento público entre la legisladora y un canal institucional de comunicación del Gobierno. Inmediatamente, la diputada de izquierda aclaró que sus declaraciones fueron deliberadamente tergiversadas por el departamento comunicacional digital de Casa Rosada, comandado por Juan Pablo Carreira. "Lo que es falso es que este gobierno defienda la soberanía sobre las Islas Malvinas En mi discurso me estaba refiriendo a la empresa de administración de los negocios británicos en las Islas, que se llama "Falkland Islands Holdings". Es la empresa en la que el socio de este gobierno, Eduardo Elsztain, tiene 2% de las acciones".

El episodio adquirió mayor repercusión porque ocurrió precisamente cuando el Congreso comenzó a analizar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue enviada por el Presidente después de que el Gobierno intensificara sus acciones diplomáticas, administrativas y judiciales frente al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en el área de la Cuenca Malvinas Norte. El Poder Ejecutivo anunció el 28 de septiembre que había instruido a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar un procedimiento de arbitraje conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con el objetivo de impedir la explotación hidrocarburífera que considera ilegítima.

Desde el Gobierno británico, en cambio, se mantiene la posición de que las islas constituyen un territorio británico de ultramar y se reivindica el principio de autodeterminación de sus habitantes. Esa controversia internacional constituye el trasfondo en el que la utilización de la palabra “Falklands” adquirió una dimensión política mucho mayor que la que tendría en una discusión meramente lingüística.

A toda esta controversia parlamentaria entre Del Plá y la Oficina de Repuesta Oficial, un aspecto curioso también fue reflotado en redes sociales. Diversas cuentas de X compartieron un tuit del 13 de diciembre de 2020 posteado por el mismo Carreira, utilizando su reconocido seudónimo de usuario "Juan Doe", en el que afirma que las Islas Malvinas deberían llamarse Falklands. "A ver si entienden que son Falklands , el que las conquista les pone el nombre que quiera", afirmó el, por entonces, troll libertario en la ex Twittter y que activistas del trotskismo digital comenzaron a viralizar.

De esta manera, una frase pronunciada durante una exposición parlamentaria terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la primera jornada de debate del proyecto de soberanía. El intercambio quedó así incorporado a la disputa política en torno al proyecto oficial y, al mismo tiempo, a la histórica controversia diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, sumado la rivalidad, no menos histórica, entre extrema izquierda y derecha.