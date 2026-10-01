La denunciante Nadia Beller mostró una foto de Cerimedo con el hijo de Donald Trump

Una foto volvió a poner bajo la lupa los contactos internacionales de Fernando Cerimedo. Nadia Beller, su expareja y denunciante en Bolivia, publicó en Facebook una imagen en la que el consultor argentino aparece con Donald Trump Jr., Brad Parscale, exjefe de campaña del presidente estadounidense, y Andy Rivas, señalado como socio de Cerimedo.

La abogada acompañó la publicación con una pregunta: “¿Es la lucha del Escudo de las Américas o la protección de la red MAGA?”. Aludía al bloque impulsado por Washington contra el crimen organizado y al movimiento político de Trump. Su planteo apunta a una presunta protección internacional; la fotografía, por sí sola, no demuestra esa hipótesis.

Beller sostuvo que entregó a la Fiscalía audios, chats, fotos y documentos sobre una supuesta intervención de Cerimedo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Lo acusó de influir en nombramientos y remociones y de participar en operaciones relacionadas con combustible y oro. Son afirmaciones de la denunciante, sujetas a investigación.

También mencionó a FUTURA, a la que vinculó con el suministro de combustible. Según su relato, las conversaciones incluyen referencias a comisiones para Parscale y gestiones de Cerimedo para favorecer a la empresa. Esos señalamientos no equivalen a hechos probados ni permiten atribuir delitos a quienes aparecen en la imagen.

El contexto judicial del consultor investigado es grave. Beller sobrevivió a un ataque armado en Santa Cruz el 17 de agosto. Cerimedo quedó detenido preventivamente, acusado de tentativa de feminicidio, y enfrenta otra causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Su defensa rechaza que haya ordenado el atentado. El consultor trabajó en la campaña de Javier Milei en 2023 y colaboró con Rodrigo Paz en Bolivia.

La publicación llegó después de que Estados Unidos retirara la visa al fiscal general Róger Mariaca. Washington lo acusó de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. Mariaca rechazó los cargos, denunció presión política y aseguró que continuaría investigando a Cerimedo. No está acreditado que la sanción responda a ese expediente.

Este 1 de octubre hubo otro giro: la Fiscalía denunció la aprehensión de Mariaca y una intervención policial en su sede, informó EFE. Los motivos de la detención no habían sido detallados por las autoridades al publicarse ese reporte. La crisis institucional agrega tensión a un caso que combina violencia, acusaciones de corrupción y vínculos con el poder.