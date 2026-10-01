Thursday 1 de October, 2026
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POLíTICA | Hoy 14:00

Encuesta: Karina Milei tiene 63 por ciento de imagen negativa

La consultora Equipo Mide evaluó a la secretaria general de Presidencia y otros miembros del Gabinete Nacional.

Karina Milei | Foto:CEDOC
Karina Milei | Foto:CEDOC

La encuesta nacional de septiembre de la consultora Equipo Mide muestra un escenario de evaluación predominantemente negativa para el presidente Javier Milei y para varios de los principales integrantes de su gabinete, aunque con diferencias marcadas entre los funcionarios medidos. El relevamiento dedica un capítulo específico a la imagen del Presidente y de doce integrantes del Gabinete nacional y permite reconstruir, a partir de la suma de las respuestas “mala” y “muy mala”, el nivel de imagen negativa de cada funcionario.

En ese cuadro, Karina Milei registra 63% de imagen negativa, resultado de sumar un 50% de quienes tienen una imagen “mala” y un 13% que la considera “muy mala”. La secretaria general de la Presidencia obtiene, en cambio, 23% de imagen positiva —6% “muy buena” y 17% “buena”—, mientras que el 6% no la conoce y otro 8% no respondió, según los porcentajes publicados por la propia consultora.

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El presidente Javier Milei aparece, por su parte, con 39% de imagen positiva y 57% de imagen negativa, además de 1% que no lo conoce y 3% que no respondió. La consultora calcula para el mandatario un diferencial de imagen de -18 puntos porcentuales, producto de la diferencia entre valoración positiva y negativa. La desagregación de la imagen presidencial muestra un 19% de respuestas “muy buena”, 20% “buena”, 13% “mala” y 44% “muy mala”.

La fotografía sobre el Presidente se complementa con otros indicadores del mismo estudio. El 60% de los entrevistados considera que el país marcha en la dirección equivocada, frente a 40% que cree que lo hace en la dirección correcta. La evaluación de la gestión nacional arroja 59% de desaprobación y 38% de aprobación, con 3% de respuestas que no sabe o no contesta. Dentro de la evaluación de la gestión, 43% la califica como “muy mala”, 16% como “mala”, 23% como “buena” y 15% como “muy buena”.

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El relevamiento también indagó específicamente sobre la capacidad del Presidente para resolver los problemas del país. El 56% respondió que Milei “no sabe cómo resolver los problemas del país”, mientras que 27% considera que sabe cómo hacerlo pero necesita tiempo y 14% entiende que sabe cómo resolverlos pero que “la casta” no se lo permite. El estudio también consultó por el estilo y las formas del mandatario: 66% manifestó que no le gustan, frente a 31% que expresó una valoración favorable.

La comparación de las cifras muestra que la imagen del Gabinete no es homogénea. Bullrich, Santilli, Villarruel y Caputo presentan en este relevamiento una valoración positiva superior a la negativa, mientras que Pettovello, Santiago Caputo, Karina Milei, Sturzenegger, Presti, Quirno, Lugones y Mahiques presentan una mayor proporción de respuestas negativas al sumar las categorías “mala” y “muy mala”. El caso de Karina Milei se ubica así en una zona intermedia dentro del gabinete: su 63% de valoración negativa es superior al de Bullrich, Santilli, Villarruel y Caputo, pero inferior al 57% de Carlos Presti.

El estudio incorpora además un dato político relevante sobre la relación entre la evaluación del Gobierno y la confianza en la administración. Ante la pregunta sobre cuánto confían en el gobierno de Milei, utilizando una escala de 1 a 10, la confianza promedio se ubicó en 4,4 puntos. Paralelamente, 41% de los encuestados se definió como opositor al Gobierno, 32% afirmó apoyarlo y 23% manifestó no apoyarlo ni oponerse, con 4% de no respuesta.

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La encuesta también refleja un clima económico adverso. El 58% afirmó que está peor desde la llegada de Milei al Gobierno, frente a 21% que considera que está mejor y 20% que dice estar igual. En la evaluación de la evolución económica, 51% considera que la economía está peor que antes, mientras que 34% sostiene que está mejorando pero todavía no llegó a la gente y solamente 7% afirma que ya está mejor. A su vez, 55% respondió que el sacrificio económico realizado por los argentinos “no valió la pena”, mientras que 19% considera que sí valió la pena y 14% que valió la pena en parte.

En cuanto a la metodología, el Estudio Nacional de Septiembre 2026 de Equipo Mide se realizó sobre una muestra de 2.114 casos, con un margen de error de ±2,1%. El trabajo de campo se desarrolló entre el 18 y el 25 de septiembre de 2026. La ficha técnica indica que los resultados fueron ponderados por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y último voto a presidente en la primera vuelta electoral de 2023. El capítulo dedicado al Presidente y al Gabinete, por lo tanto, ofrece una medición simultánea de doce figuras del oficialismo y permite observar no solamente el porcentaje de imagen positiva, sino también el peso de las respuestas negativas y, en algunos casos, el nivel de conocimiento efectivo de cada funcionario.

 

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Gustavo Winkler

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