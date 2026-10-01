Encuesta: Karina Milei tiene 63 por ciento de imagen negativa

La encuesta nacional de septiembre de la consultora Equipo Mide muestra un escenario de evaluación predominantemente negativa para el presidente Javier Milei y para varios de los principales integrantes de su gabinete, aunque con diferencias marcadas entre los funcionarios medidos. El relevamiento dedica un capítulo específico a la imagen del Presidente y de doce integrantes del Gabinete nacional y permite reconstruir, a partir de la suma de las respuestas “mala” y “muy mala”, el nivel de imagen negativa de cada funcionario.

En ese cuadro, Karina Milei registra 63% de imagen negativa, resultado de sumar un 50% de quienes tienen una imagen “mala” y un 13% que la considera “muy mala”. La secretaria general de la Presidencia obtiene, en cambio, 23% de imagen positiva —6% “muy buena” y 17% “buena”—, mientras que el 6% no la conoce y otro 8% no respondió, según los porcentajes publicados por la propia consultora.

El presidente Javier Milei aparece, por su parte, con 39% de imagen positiva y 57% de imagen negativa, además de 1% que no lo conoce y 3% que no respondió. La consultora calcula para el mandatario un diferencial de imagen de -18 puntos porcentuales, producto de la diferencia entre valoración positiva y negativa. La desagregación de la imagen presidencial muestra un 19% de respuestas “muy buena”, 20% “buena”, 13% “mala” y 44% “muy mala”.

La fotografía sobre el Presidente se complementa con otros indicadores del mismo estudio. El 60% de los entrevistados considera que el país marcha en la dirección equivocada, frente a 40% que cree que lo hace en la dirección correcta. La evaluación de la gestión nacional arroja 59% de desaprobación y 38% de aprobación, con 3% de respuestas que no sabe o no contesta. Dentro de la evaluación de la gestión, 43% la califica como “muy mala”, 16% como “mala”, 23% como “buena” y 15% como “muy buena”.

El relevamiento también indagó específicamente sobre la capacidad del Presidente para resolver los problemas del país. El 56% respondió que Milei “no sabe cómo resolver los problemas del país”, mientras que 27% considera que sabe cómo hacerlo pero necesita tiempo y 14% entiende que sabe cómo resolverlos pero que “la casta” no se lo permite. El estudio también consultó por el estilo y las formas del mandatario: 66% manifestó que no le gustan, frente a 31% que expresó una valoración favorable.

La comparación de las cifras muestra que la imagen del Gabinete no es homogénea. Bullrich, Santilli, Villarruel y Caputo presentan en este relevamiento una valoración positiva superior a la negativa, mientras que Pettovello, Santiago Caputo, Karina Milei, Sturzenegger, Presti, Quirno, Lugones y Mahiques presentan una mayor proporción de respuestas negativas al sumar las categorías “mala” y “muy mala”. El caso de Karina Milei se ubica así en una zona intermedia dentro del gabinete: su 63% de valoración negativa es superior al de Bullrich, Santilli, Villarruel y Caputo, pero inferior al 57% de Carlos Presti.

El estudio incorpora además un dato político relevante sobre la relación entre la evaluación del Gobierno y la confianza en la administración. Ante la pregunta sobre cuánto confían en el gobierno de Milei, utilizando una escala de 1 a 10, la confianza promedio se ubicó en 4,4 puntos. Paralelamente, 41% de los encuestados se definió como opositor al Gobierno, 32% afirmó apoyarlo y 23% manifestó no apoyarlo ni oponerse, con 4% de no respuesta.

La encuesta también refleja un clima económico adverso. El 58% afirmó que está peor desde la llegada de Milei al Gobierno, frente a 21% que considera que está mejor y 20% que dice estar igual. En la evaluación de la evolución económica, 51% considera que la economía está peor que antes, mientras que 34% sostiene que está mejorando pero todavía no llegó a la gente y solamente 7% afirma que ya está mejor. A su vez, 55% respondió que el sacrificio económico realizado por los argentinos “no valió la pena”, mientras que 19% considera que sí valió la pena y 14% que valió la pena en parte.

En cuanto a la metodología, el Estudio Nacional de Septiembre 2026 de Equipo Mide se realizó sobre una muestra de 2.114 casos, con un margen de error de ±2,1%. El trabajo de campo se desarrolló entre el 18 y el 25 de septiembre de 2026. La ficha técnica indica que los resultados fueron ponderados por género, región, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico y último voto a presidente en la primera vuelta electoral de 2023. El capítulo dedicado al Presidente y al Gabinete, por lo tanto, ofrece una medición simultánea de doce figuras del oficialismo y permite observar no solamente el porcentaje de imagen positiva, sino también el peso de las respuestas negativas y, en algunos casos, el nivel de conocimiento efectivo de cada funcionario.