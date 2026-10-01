El video con IA que compartió Milei: subido a la Torre Eiffel con un león

La participación de Javier Milei en la Argentina Week de París comenzó a tomar forma incluso antes de que el Presidente aterrizara en Francia. Como pieza de lanzamiento de la misión, el mandatario publicó en sus redes sociales un video generado mediante inteligencia artificial en el que aparece literalmente sobre la cima de la Torre Eiffel, vestido de traje y aferrado a la estructura del monumento parisino, mientras una bandera argentina flamea en lo más alto. En la escena, un león libertario trepa por la torre hasta encontrarse con el jefe de Estado, que le acaricia la melena antes de posar junto al animal. El video concluye con la leyenda “Argentina Week Paris” y las banderas de Argentina y Francia.

El video fue publicado en la cuenta de Instagram del Presidente antes de su partida y en las primeras horas acumuló más de 11.000 “me gusta” y unos 2.500 comentarios. En paralelo, Milei acompañó la publicación con un mensaje dirigido a los empresarios franceses, a quienes convocó a invertir en la Argentina y a “llenarse los bolsillos”, en línea con el discurso que luego trasladó a su agenda empresarial en París.

La Argentina Week se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y fue organizada como una misión de promoción económica destinada a reunir en París a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y dirigentes de grandes compañías francesas y europeas. El objetivo declarado por el Gobierno es presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el país. El programa fue diseñado alrededor de energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología, inteligencia artificial, salud, biotecnología, comercio internacional y seguridad jurídica.

La dimensión de la convocatoria quedó reflejada en el perfil de los empresarios invitados. Entre los ejecutivos europeos mencionados para participar figuran Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Claudio Descalzi, CEO de ENI; Gary Nagle, de Glencore; Jérôme Pécresse, de Rio Tinto Lithium; Christel Bories, de Eramet; Héctor Grisi, de Santander; y Margarita Louis-Dreyfus, de Louis Dreyfus Company. También participan representantes de compañías argentinas como YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y Globant. El programa fue concebido para poner en contacto a esos inversores con funcionarios nacionales y gobernadores que pueden presentar proyectos concretos de sus respectivas provincias.

La delegación política argentina adquirió además una dimensión federal inédita para este tipo de misión. Junto con Milei viajaron 13 jefes territoriales: Jorge Macri, por la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Córdoba, que inicialmente estaba representada por el gobernador Martín Llaryora, finalmente envió a su vicegobernadora Myriam Prunotto.

La representación del Poder Ejecutivo nacional está integrada, entre otros funcionarios, por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Pablo Quirno, canciller; Federico Sturzenegger, responsable del área de Desregulación y Transformación del Estado; Mario Lugones, ministro de Salud; Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia; además del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. La presencia de los gobernadores no es solamente protocolar: buena parte de las exposiciones busca mostrar proyectos provinciales concretos ante potenciales inversores y facilitar contactos directos entre empresas y autoridades locales.

El miércoles 30 de septiembre se realizó la apertura informal de la misión con un cóctel y una cena en la Embajada Argentina en París, ubicada en la rue Cimarosa. El embajador Sielecki actuó como anfitrión y entre los invitados estuvo Roland Lescure, ministro de Economía de Francia. Este jueves 1 de octubre se concentra la parte principal de la agenda. La jornada tuvo como escenario el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el lema “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”La agenda incluyó además una presentación sobre la transformación macroeconómica argentina a cargo de Luis Caputo y del titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En su discurso, Milei defendió el programa económico de su administración y sostuvo que el principal problema argentino no había sido una restricción externa sino el modelo económico aplicado durante años. También afirmó que su Gobierno había logrado mejorar variables como inflación, exportaciones, reservas y crecimiento. Ante los empresarios, el Presidente vinculó esas transformaciones con la posibilidad de nuevas inversiones y pidió paciencia para completar las reformas que impulsa su administración.

Uno de los resultados económicos más relevantes de la jornada fue el anuncio de TotalEnergies. Su CEO, Patrick Pouyanné, comunicó una cartera de proyectos por aproximadamente US$10.000 millones destinada a ampliar la producción de gas y petróleo en la Argentina. Los proyectos incluyen desarrollos en Vaca Muerta y nuevas inversiones en Tierra del Fuego. La compañía prevé elevar su producción de gas y presentó además iniciativas que serán encuadradas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El encuentro político de mayor jerarquía de la visita será la reunión bilateral entre Milei y Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Está prevista para este jueves por la tarde y será el quinto encuentro bilateral entre ambos mandatarios desde la llegada de Milei a la Presidencia. La reunión se desarrolla en paralelo a la Argentina Week y constituye una instancia política y diplomática diferenciada de la agenda estrictamente empresarial. Después del encuentro privado, Macron ofrecerá una recepción a la delegación oficial argentina.

La jornada final contempla además la participación de Milei en el Paris Economic Forum, donde está previsto que reciba un reconocimiento, y el cierre de la Argentina Week. El regreso de la delegación presidencial a Buenos Aires está previsto para la noche del viernes 2 de octubre. De esta manera, la Argentina Week de París fue estructurada por el Gobierno como una combinación de promoción de inversiones, diplomacia económica y presentación internacional del programa de Milei. Mientras el video buscó instalar la presencia presidencial en las redes, la agenda presencial se apoyó en reuniones con grandes compañías, organismos económicos internacionales, autoridades francesas y gobernadores argentinos.