Archivo: el clip infantil del "presidente" Abdala luchando con los incendios

Una aparición en una serie para chicos vuelve a circular: animales mágicos, fuego en las sierras y el antecedente de sus asesores para ser gobernador.

Antes de quedar en la línea de sucesión presidencial, Bartolomé Abdala tuvo un papel bastante menos solemne: el de un hombre agotado por combatir las llamas en una aventura para chicos. El archivo, recuperado en Instagram, muestra al senador libertario por San Luis en una ficción donde la solución al incendio llega con ayuda de animales y poderes mágicos.

La escena integra el capítulo 14 de “Las aventuras del Capitán Dulce”, una producción difundida en YouTube. Vestido de blanco y con sombrero de paja, Abdala aparece preocupado por el paisaje quemado. Se sienta sobre un tronco y pide ayuda para salvar las plantas y las aves. “Ya me cansé, no puedo apagarlo solo”, dice. Su compañero le ofrece una salida fantástica y lo invita a descansar.

El personaje que acude al rescate fue creado e interpretado por Kandy Jabath. Es un visitante de otro planeta que recorre San Luis mientras espera que reparen su nave. La propuesta combina paisajes locales con mensajes educativos y cuidado de la naturaleza. En ese universo, una cigüeña puede aportar agua con su pico mágico y los chicos participan del salvataje. La actuación del político pertenece a ese relato infantil.

El contraste con su presente institucional explica el atractivo del recorte. Abdala es presidente provisional del Senado, un cargo que lo ubica detrás de la vicepresidenta para reemplazar al jefe del Estado. Según informó TN, los viajes simultáneos de Javier Milei y Victoria Villarruel motivaron que quedara a cargo del Ejecutivo desde el 29 de septiembre, con el regreso presidencial previsto para el 3 de octubre.

Pero el video ya había ganado notoriedad en septiembre de 2024, cuando el legislador protagonizó otra controversia. En una entrevista con Jonatan Viale reconoció que tenía más de quince asesores y que doce o trece estaban en San Luis. Vinculó ese despliegue con su aspiración a gobernar la provincia: necesitaba “mantener vivo el territorio”. La explicación desató críticas por el destino de los recursos del Senado.

El rótulo de “presidente” agrega una ironía al rescate: el hombre que puede conducir el país aparece vencido por las llamas de aquel cuento.

En aquellos días, la aparición junto al Capitán Dulce se sumó a las burlas sobre el dirigente. El archivo reúne ahora sus dos facetas más llamativas: la ambición política y una incursión ante las cámaras que lo muestra pidiendo auxilio frente al fuego. La emergencia se resuelve con fantasía; la exposición pública del senador sigue reglas bastante menos amables.