Milei sigue atacando a periodistas mujeres: ahora cruzó a Jesica Bossi

La madrugada parisina encontró a Javier Milei dedicado a otra pelea con la prensa. Esta vez, el blanco fue Jesica Bossi, a quien llamó “TREMENDA IGNORANTE” en X por un análisis de su discurso en el Coloquio IDEA. El Presidente compartió un recorte difundido por una cuenta afín y agregó una acusación: “La zaffaronista defensora de chorros y asesinos”. También sostuvo que la periodista no había entendido su exposición.

Bossi respondió con una captura del mensaje: “El Presidente escribe falsedades sobre mí, desde París, a las 4 de la madrugada”. Y preguntó: “¿No tiene nada más relevante que hacer?”. En la misma publicación expresó preocupación por la violencia y la agresividad con que el mandatario se dirige especialmente a mujeres. Cerró con una calificación lapidaria: lamentable.

El horario fue señalado por la propia periodista. El jet lag puede servir de ironía para una discusión a deshora. Lo comprobable es la elección presidencial de responder a una lectura de su discurso con descalificaciones personales.

El episodio llegó después de los agravios contra Maru Duffard, quien había planteado un debate sobre el electorado que quiere votar a Cristina Kirchner pese a su condena. Milei la acusó de encabezar un operativo para instalar una candidatura en 2027 y la llamó “zurda inmunda de doble moral”. Duffard lo invitó a su programa para una entrevista respetuosa, centrada en ideas.

Su compañero Manu Jove salió en defensa de la periodista. Recordó que también había recibido insultos del mandatario, aunque sostuvo que nunca tuvieron la intensidad de los dirigidos a Duffard. Su interpretación fue explícita: “Tenemos un Presidente que disfruta especialmente de maltratar mujeres”. Para Jove, los episodios forman “un patrón” que se remonta a la etapa de Milei como panelista.

Los antecedentes exceden esta semana. En 2018, el entonces economista maltrató a Teresita Frías, en Salta, después de una pregunta sobre Keynes. Ya como Presidente amplificó una imagen editada de Luciana Geuna, esposada y con ropa de presa, un episodio documentado por Amnistía Internacional. La organización también registró ataques reiterados contra María O’Donnell.

Bossi se suma así a una secuencia que sus colegas vienen denunciando. La respuesta presidencial vuelve a desplazar la discusión: del contenido de una cobertura al descrédito de quien la firma. La investidura eleva su alcance. Esta vez, como señaló la destinataria, a las cuatro de la mañana.