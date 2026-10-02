La reaparición de Espert: se acogió a una moratoria para jubilarse

José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la polémica después de presentarse ante una oficina de ANSES para iniciar el trámite de jubilación y recurrir al régimen de regularización de aportes previsto por la Ley 27.705. Según la reconstrucción publicada por Raul Kollmann en Página/12, el exdiputado registra poco más de cuatro años de aportes correspondientes al período en que ejerció como legislador y necesita completar los años faltantes mediante el denominado Plan de Pago de Deuda Previsional. La normativa permite adquirir períodos de aportes faltantes para alcanzar los requisitos jubilatorios.

En el caso de Espert, la información publicada señala que debería regularizar alrededor de 25 años y afrontar un pago cercano a los 9 millones de pesos para completar el requisito previsional antes de cumplir 65 años, el próximo 21 de noviembre. La situación adquirió una particular dimensión política por las posiciones del economista liberal sostuvo durante años respecto de las moratorias previsionales. El dirigente de LLA fue uno de los dirigentes que cuestionaron públicamente estos mecanismos y defendieron un sistema basado en los aportes efectivamente realizados.

Ahora, de acuerdo con la información publicada, su propia situación previsional lo llevó a recurrir a un mecanismo creado durante el gobierno de Alberto Fernández para completar los años que le faltan. La Ley 27.705, sancionada en 2023, creó precisamente un plan destinado a que personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no cuentan con los años suficientes de servicios con aportes puedan regularizar los períodos faltantes.

El episodio volvió a poner bajo la lupa la caída política de Espert, que quedó definitivamente fuera de la competencia electoral de 2025 después del escándalo por su vínculo con Federico “Fred” Machado. Durante la campaña presidencial de 2019, Espert había utilizado un avión perteneciente al empresario para trasladarse por el país y posteriormente se conoció documentación vinculada con una transferencia de 200.000 dólares realizada en 2020 desde una estructura empresarial relacionada con Machado.

En ese momento, Espert inicialmente rechazó las acusaciones, pero posteriormente reconoció haber recibido el dinero y sostuvo que correspondía a una actividad privada de consultoría vinculada con una empresa minera. Machado, por su parte, enfrentaba en Estados Unidos una causa por narcotráfico, lavado de activos y fraude. La controversia terminó impactando directamente sobre la candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza. En octubre de 2025, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas, el entonces legislador renunció a su postulación para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires en las listas libertarias y fue reemplazado por Diego Santilli..

Antes de abandonar la candidatura, había defendido públicamente su inocencia y atribuido las acusaciones a una operación política y mediática. También reconoció haber realizado más de 30 vuelos en el avión de Machado durante la campaña de 2019 y explicó que en aquel momento desconocía las acusaciones que posteriormente recaerían sobre el empresario. De esta manera, el escándalo entre el economista y el empresario rionegrino detenido terminó quebrando la continuidad parlamentaria de Espert.

El dirigente y ex candidato presidencial que había llegado al Congreso como una de las principales figuras económicas del espacio libertario terminó así apartado de la carrera electoral en medio de las revelaciones sobre sus vínculos económicos y personales con Machado. Un año después, su regreso a la agenda pública se produjo por una cuestión completamente diferente pero políticamente incómoda: el trámite jubilatorio mediante una moratoria que permite completar los aportes que no reunió durante su vida laboral.

Sin embargo, por ahora, el trámite no equivale a una jubilación ya otorgada. Espert debe completar el pago correspondiente antes del 21 de noviembre para poder acceder efectivamente al beneficio. Hace unos días, el economista y amigo personal del Presidente fue fotografiado en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), según imágenes difundidas el martes 29 de septiembre por Radio Gráfica.La emisora aseguró que el exdiputado se presentó para iniciar su jubilación y sostuvo que, de acuerdo con sus aportes registrados, le correspondería el haber mínimo.