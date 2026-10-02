Video: los alocados gestos de Lilia Lemoine en medio del discurso de Myriam Bregman

El debate en comisión de la Cámara de Diputados por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional quedó envuelto en un clima de tensión, interrupciones y cruces entre oficialismo y oposición, pero uno de los momentos que más repercusión tuvo en redes sociales fue el protagonizado por la diputada libertaria Lilia Lemoine mientras Myriam Bregman intentaba desarrollar su exposición.

Durante el plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, convocado para comenzar a analizar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, la legisladora trotskista tenia el turno para exponer cuestionando distintos aspectos del proyecto. Detrás de ella, sentada en las proximidades, se encontraba la diputada libertaria.

En su discurso, la legisladora del Frente de Izquierda trataba de llevar a cabo su exposición sobre el tema mientras otros integrantes del oficialismo la interrumpían y la cruzaban sistemáticamente. Fue en ese momento cuando apareció Lemoine, las imágenes del momento se difundieron posteriormente en redes sociales y mostraron a la diputada libertaria realizando distintos gestos y reaccionando a la exposición de la legisladora de izquierda.

La propia Bregman reaccionó ante la presencia de Lemoine y, en tono irónico, lanzó desde el micrófono: “Uy, llegó Lemoine, lo que faltaba, poné los fideos”. La frase quedó registrada durante la transmisión del encuentro y rápidamente comenzó a circular junto con las imágenes de la diputada libertaria filmando la escena. El episodio protagonizado por ambas diputadas se produjo, además, dentro de una escalada mayor. Mientras la dirigente del FIT intentaba continuar hablando, las interrupciones desde el sector libertario fueron aumentando y Juan Grabois terminó levantándose de su lugar para dirigirse hacia Jairo Guzmán de LLA, a quien cuestionó por sus intervenciones contra la diputada.

Lejos de terminar la contienda, la participación de Lemoine tuvo posteriormente una segunda instancia en redes sociales. La diputada publicó material relacionado con el cruce y volvió a cuestionar a Bregman, a quien acusó de mantener posiciones contrarias a la defensa de la soberanía argentina. En uno de sus posteos, la legisladora compartió una imagen en blanco y negro de la secuencia con la frase "Welcome to the jungle".

El incidente entre Lemoine y Bregman no fue, de todos modos, el único cruce protagonizado por la diputada libertaria con representantes de la izquierda. En abril de 2024 ambas ya habían protagonizado una fuerte discusión durante el tratamiento de la Ley de Bases en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En aquella oportunidad, Lemoine acusó a la izquierda de representar a un sector minoritario y Bregman respondió durante su intervención con una advertencia sobre “la paciencia de los pueblos” y “la tortilla” que podía darse vuelta.

Así, las imágenes de Lilia Lemoine en medio del discurso de Myriam Bregman, acompañadas por sus gestos y las reacciones de ambas, terminaron convertidas en uno de los momentos más comentados de una reunión que debía estar centrada en el tratamiento legislativo de una iniciativa sobre la soberanía argentina en Malvinas.