Encuesta: Patricia Bullrich sigue superando en imagen a Milei

Patricia Bullrich vuelve a quedar por encima de Javier Milei y es la figura con mejor imagen del oficialismo entre los dirigentes evaluados. Según un relevamiento de Management & Fit, alcanza un 33% de imagen positiva y un 49,7% de negativa, con un saldo de -16,7 puntos. El Presidente registra un 31,2% de positiva y un 52,7% de negativa: su diferencial es de -21,5. La ventaja de Bullrich convive con un balance negativo para ambos.

La lectura política: tener mejores números que el mandatario ofrece una posición más favorable, pero no equivale a reunir una mayoría de apoyos. Tampoco permite trasladar la imagen personal a una posible competencia electoral. El sondeo mide valoraciones, no votos. La distancia entre ambos obliga a mirar dos planos: quién conserva más aceptación y cuánto respaldo mantiene el Gobierno. Una figura puede resistir mejor sin revertir el clima de descontento social.

El telón de fondo es el malestar con la economía. El 57,5% de los consultados pide cambiar por completo las políticas y el equipo de gestión. La desaprobación del Gobierno llega al 58,1%, frente a un 36,6% de aprobación. Son dos señales distintas de una misma dificultad: sostener el respaldo al rumbo oficial.

Las expectativas también aportan un llamado de atención. La mirada negativa sobre el futuro del país alcanza el 46,4%, tras crecer más de tres puntos en dos meses. La desocupación aparece como principal preocupación para uno de cada cinco entrevistados, por encima de los aumentos de tarifas.

El desgaste no garantiza una ventaja para la oposición. Cristina Kirchner y Axel Kicillof también exhiben diferenciales negativos. El descontento deja planteado un problema de representación, sin un beneficiario automático. La dificultad para convertir el rechazo al Gobierno en adhesión a otra figura atraviesa también al peronismo.

Myriam Bregman obtiene el diferencial menos desfavorable: -12 puntos. Karina Milei queda en el extremo opuesto, con -45,1. El cuadro muestra que los liderazgos evaluados acumulan más rechazos que apoyos. Para Bullrich, superar al Presidente es un dato de posicionamiento; el desafío de ampliar su aceptación sigue abierto.

El estudio nacional reunió 2600 casos efectivos y 2200 ponderados, mediante entrevistas presenciales, telefónicas y online, con un margen de error informado del 2,1%. Esa precisión exige cautela al interpretar diferencias estrechas: una ventaja en la fotografía del sondeo no demuestra, por sí sola, una tendencia consolidada.