La jugada por la que en las redes piden que Messi no se retire de la Selección

Lionel Messi aceleró detrás de una pelota que parecía perdida y volvió a despertar un deseo entre los hinchas: que su historia con la Selección no termine. La jugada del amistoso ante Benín, disputado ayer en el Monumental, circuló en X como un argumento contra la despedida. A los 39 años, el capitán corrió hasta alcanzarla y evitó que saliera del campo.

El recorte pone el foco en esa combinación de velocidad y lectura del juego. La pelota toma distancia y parece que va a salir, pero Messi acelera y consigue alcanzarla. La corrida sorprende por la reacción y por su decisión de disputar una pelota que parecía perdida. La escena recuerda a un futbolista de veinte años: sigue la jugada hasta el final y mantiene vivo el ataque argentino.

Las respuestas acompañaron la admiración. Un usuario destacó su inteligencia para anticipar el juego; otro sostuvo que sigue jugando por amor al fútbol, más allá de los títulos. El video alimentó el pedido de que no se retire: en la noche organizada para despedirlo, Messi ofreció la energía y el talento que sus seguidores quieren seguir viendo.

La corrida fue parte de su actuación en el triunfo argentino por 3-0. Después de un primer tiempo sin goles, Nicolás Otamendi abrió el marcador y Nicolás Paz amplió la ventaja. Messi participó con dos asistencias y convirtió de penal el tercer tanto. Las tribunas acompañaron una noche en la que el resultado quedó atravesado por la emoción del homenaje.

Benín sostuvo la resistencia durante la primera mitad y el Diez tuvo varias ocasiones para marcar antes del descanso. En el complemento, Argentina encontró los caminos para destrabar el encuentro. El capitán terminó agregando un gol a su cuenta: cerró la jornada con 126 tantos en la Selección, luego de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.

Entre los homenajes y las ovaciones, una acción sin gol encontró su lugar en las redes. La pelota se iba, Messi corrió y llegó. Ese gesto cotidiano de un partido se convirtió en una imagen difícil de reconciliar con el adiós: para quienes todavía quieren verlo en la Selección, la despedida llegó mientras el capitán seguía teniendo algo que ofrecer dentro de la cancha.