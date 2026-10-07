Video: Lilia Lemoine exigió que Luis Novaresio le pida perdón

Hace apenas horas se produjo el último cruce entre la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine y el periodista Luis Novaresio. Todo comenzó a partir de las declaraciones que el conductor había realizado sobre la legisladora y un episodio de violencia ocurrido en la Cámara de Diputados. La disputa escaló rápidamente en redes sociales: Lemoine grabó y difundió un video dirigido explícitamente a Novaresio, le reclamó que se retractara y le pidiera disculpas.

“Te estás quejando porque el Presidente te puteó en Twitter, pero en uno de los programas con mayor visibilidad del país me acusaste a mí de haber agredido a alguien cuando yo fui la víctima de la agresión y todos los pelotudos que estaban en esa mesa de mierda decían lo mismo”, detalló la legisladora en el video y agregó: “¿Vos sabés lo que es vivir a merced de lo que periodistas decidan inventar un relato sobre tu vida y lo repitan una y otra vez y no tener el alcance que tenés vos? No puedo ir al Congreso a hacer alocuciones para desmentir porque mi tarea es otra. Desde hace tres años soy víctima de difamaciones e insultos. Entonces, un poco de grandeza, un poco de humildad, pedí disculpas".

La diputada sostuvo que Novaresio había dicho que ella había agredido a otra persona cuando, de acuerdo con su relato, ella era la víctima. En un tramo particularmente duro, Lemoine le recriminó: “Me acusaste a mí de haber agredido a alguien cuando yo fui la víctima de la agresión”. La diputada fue todavía más lejos cuando planteó una situación hipotética referida a la vida privada de Novaresio. Lemoine sostuvo que podría repetir acusaciones que, según dijo, le habían contado terceros, pero que no lo haría porque no tenía pruebas.

Novaresio, por su parte, venía siendo objeto de ataques directos de Milei desde el día anterior. El 5 de octubre, el periodista había analizado en A24 las declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre las elecciones brasileñas y el respaldo del Gobierno argentino a Flavio Bolsonaro. Novaresio cuestionó la afirmación de Quirno de que todos los candidatos respaldados por Milei habían ganado y planteó irónicamente: “¿Lo digo o no lo digo? ¿Tanto le piden, Doctor Quirno? ¿Tanta obsecuencia le piden, Doctor Quirno?”. Luego sostuvo que el canciller, por su función diplomática, debía relacionarse con los Estados y no con las personas y recordó una enseñanza de su profesora de Derecho Internacional Público sobre la inexistencia de amigos o enemigos permanentes entre los países.

El episodio tuvo una segunda vuelta prácticamente inmediata. Milei tomó el video de Lemoine y lo republicó desde su cuenta de X acompañado por el mensaje carente de toda sutileza: “Acomodando a la mierda humana mal cagada de Mierdanecio”. De esta manera, el Presidente volvió a amplificar un ataque contra el periodista apenas un día después de haberlo insultado directamente por sus comentarios sobre Quirno y la política argentina respecto de las elecciones brasileñas.