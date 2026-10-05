Encuesta: el 57,4 por ciento ve con pesimismo el futuro del país

El futuro de la Argentina despierta más dudas que confianza. Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora correspondiente a septiembre, el 57,4% de los encuestados se declara pesimista sobre el rumbo del país, frente a un 34,3% que expresa optimismo. La brecha es de 23,1 puntos y retrata un clima de expectativas mayoritariamente negativas.

Dentro del grupo pesimista, un 42,8% se define como muy pesimista y un 14,6%, como algo pesimista. Del otro lado, el 17,8% manifiesta mucho optimismo y el 16,5%, algo de optimismo. La mirada desfavorable tiene, además, un correlato en la evaluación del presente: el 61,5% califica negativamente la situación económica nacional.

El diagnóstico cambia cuando la pregunta se concentra en el bolsillo propio. El 39,3% considera mala su situación económica personal, el 31,6% la evalúa como regular y el 29,1%, como positiva. La distancia de 22,2 puntos entre la valoración negativa del país y la individual muestra que el malestar con el panorama general supera al declarado sobre la experiencia personal.

Los ingresos y salarios encabezan las preocupaciones, con el 50,1%, seguidos por la incertidumbre económica, con el 49,8%, y el desempleo, con el 40,9%. Después aparecen la corrupción, con el 39,6%, y las tarifas y servicios públicos, con el 35,2%. La inflación queda última entre los diez temas relevados, con el 12,7%, aunque el 81,8% afirma que su salario no le está ganando a los precios.

Ese clima convive con una recuperación de algunos indicadores políticos. La aprobación de la gestión de Javier Milei crece del 32,2% de agosto al 35,2%, pero la desaprobación también aumenta: pasa del 54,1% al 56,8%. Axel Kicillof alcanza el 38,2% de imagen positiva, dos puntos más que el mes anterior, mientras su valoración negativa se ubica en el 53,6%.

La mejora tampoco se traduce en una adhesión electoral mayoritaria. Milei reúne el 28,3% de voto seguro y Kicillof, el 27,1%. El 59,3% sostiene que nunca votaría al Presidente y el 50,4% descarta al gobernador bonaerense. Ambos conservan apoyos definidos, pero también un rechazo que limita sus posibilidades de expansión hacia 2027.

El relevamiento se realizó entre el 22 y el 30 de septiembre sobre 1.438 casos de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Fue una encuesta online, con una muestra no probabilística ponderada por sexo, edad y región. Sus resultados describen opiniones y expectativas: el pesimismo registrado no es un pronóstico económico, sino una señal del ánimo social.