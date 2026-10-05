Polémica en las redes por una frase de Carlos Pagni: "Yo no ignoro que hago política"

Una reflexión sobre el oficio periodístico volvió a encender la pelea entre Javier Milei y Carlos Pagni. El domingo 4, el Presidente difundió en X un fragmento de una entrevista del columnista de La Nación con Seúl Radio y lo presentó como una confesión. Santiago Caputo se sumó a la ofensiva, que también alcanzó al director del diario, Fernán Saguier.

La entrevista fue publicada el 1 de octubre. Pagni admitió que su trabajo tiene efectos políticos, pero enseguida delimitó el sentido de esa intervención: “No hago política partidaria, no hago política de facción”. Su explicación apuntaba a la influencia que ejercen la información y el análisis en la discusión pública. Esa distinción quedó relegada en las acusaciones del oficialismo.

Milei calificó las declaraciones como una “valiosa confesión” y llamó al periodista “mierda humana”. Además, le atribuyó un “juego cobarde” y extendió la descalificación a Saguier. El mensaje convirtió una definición sobre el periodismo en una acusación contra el columnista y la conducción del medio.

Caputo también aprovechó el video para cuestionar los objetivos del periodista. Lo llamó “el vocero del antiguo régimen” y reclamó que explicara a qué intereses responde y para beneficio de quién hace política. Milei compartió su publicación. La coincidencia reforzó la lectura oficialista del fragmento como una admisión de intereses políticos detrás de su trabajo.

La ofensiva ocurrió en una jornada de ataques a otros periodistas de La Nación. Milei cuestionó a Jorge Liotti por una columna sobre una cena de Luis Caputo con gobernadores en París. También replicó una respuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a Joaquín Morales Solá por una nota sobre la AFA y sus vínculos con el poder.

El eje de la disputa es qué significa intervenir en política desde una redacción. Mientras Pagni diferencia esa tarea de la militancia, sus críticos la leen como evidencia de un alineamiento que el propio entrevistado niega.