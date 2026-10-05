La "medida disciplinaria" del "Chiqui" contra el Grupo Clarín

La pelea entre Claudio “Chiqui” Tapia y el Grupo Clarín pasó de la pantalla a los accesos de la Selección. TN denunció al aire que su equipo no pudo ingresar a un entrenamiento por decisión de la AFA. El episodio fue difundido el 2 de octubre y se vinculó la restricción con el video emitido por Jonatan Viale. La medida contaría con el respaldo del plantel.

En el informe televisivo, el zócalo resumió la situación: “TN es el único medio que no pudo entrar”. La novedad desplaza el conflicto hacia quienes cubren la actividad deportiva. Lo que empezó en un programa de actualidad termina afectando el trabajo de cronistas y camarógrafos que no participaron de aquella emisión. Ese castigo informado excede ahora al conductor y a su programa.

El antecedente es el meme realizado con inteligencia artificial que Viale mostró en “¿La ves?”. La escena ficticia ponía versiones digitales de Gianni Infantino y Tapia frente a los jugadores argentinos. El falso presidente de la FIFA les advertía que debían perder: de lo contrario, el titular de la AFA iría preso y Nico Paz sería víctima de una violación. La violencia sexual era presentada como remate humorístico.

Como contó NOTICIAS, Viale, Franco Mercuriali y Daniel Santoro reaccionaron entre risas frente al clip. El rechazo no se limitó a la imagen de Tapia: también apuntó a la utilización de un futbolista como blanco de una broma sobre una agresión sexual. Mercuriali cuestionó al aire que se hubiera incluido la referencia a Paz.

El caso tuvo una derivación judicial. Con el patrocinio de Gregorio Dalbón, Tapia denunció a Viale y Mercuriali por amenazas e instigación pública a cometer delitos. La presentación se realizó el 24 de agosto en San Isidro. Luego, la Justicia ordenó que ambos se abstuvieran durante treinta días de volver a difundir el material. Esa cautelar no equivale a una condena.

La restricción de acceso abre otro debate: hasta dónde puede extenderse la respuesta de la AFA y quiénes pagan sus consecuencias. Una cosa es reclamar por el contenido emitido; otra, trasladar el conflicto a la cobertura de los entrenamientos. La medida alcanza una tarea informativa distinta de la que originó la denuncia.

El informe de TN acredita la queja de su equipo. Sin una comunicación oficial que precise duración y alcance, esos límites permanecen abiertos. El video dejó de ser una polémica televisiva: ahora también condiciona el acceso a la noticia.