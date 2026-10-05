Milei plagió al dibujante Quino para rendirse culto a sí mismo

Javier Milei encontró otra manera de ponerse en el centro de la escena: convertirse en personaje de Quino. Dos capturas de historias atribuidas a su cuenta de Instagram, difundidas en X el 3 de octubre, muestran dibujos intervenidos con su figura. El humor ajeno queda al servicio de una imagen propia: el Presidente que cura al mundo y que corre riesgos por decir lo que piensa.

En la primera aparece con traje y banda presidencial, sentado junto a un globo terráqueo vendado, con termómetro y medicamentos. La escena remite a Mafalda y su preocupación por un planeta enfermo. La sustitución convierte al mandatario en su cuidador. En la segunda, un interlocutor pregunta por la práctica de deportes de riesgo y el Milei dibujado responde que a veces da su opinión.

Hay un detalle que obliga a precisar el alcance del episodio: las imágenes conservan la firma de Quino. Las capturas tampoco permiten establecer quién hizo los montajes ni si existió autorización. Lo visible es la utilización de esas viñetas para construir un autorretrato favorable. La crítica social se transforma en propaganda personal. En esas escenas, él ocupa todos los sitios nobles: el que atiende al planeta herido y el que se expone por hablar. El aplauso va incorporado al dibujo.

Los antecedentes de copias textuales, en cambio, fueron documentados en detalle por NOTICIAS. En 2022, esta revista reveló que “Pandenomics” reproducía trabajos ajenos. Entre los afectados estaban el físico español Antonio Guirao Piñera y los mexicanos Salvador Galindo Uribarri, Mario Rodríguez Mesa y Jorge Luis Cervantes Cota. Galindo Uribarri impulsó una denuncia por la reproducción de su artículo sobre epidemias.

La lista siguió con “El camino del libertario”. NOTICIAS detectó pasajes tomados de Murray Rothbard y de Alberto Benegas Lynch (h), sin las correspondientes atribuciones. Hasta una obra presentada como autobiográfica contenía textos de otros. José Benegas aportó información a esa investigación y también había señalado copias de David Meiselman en el prólogo que Milei firmó para “4000 años de controles de precios y salarios”.

Ya en 2021 habían sido cuestionadas sus columnas por reproducir párrafos de autores liberales. Milei apeló entonces al carácter de divulgación de esos artículos para justificar la falta de referencias. Ahora, las viñetas añaden otro capítulo a su relación con la obra ajena. El recurso cambia; la conveniencia permanece: tomar una creación reconocible y acomodarla al relato del líder.