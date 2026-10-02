Rebord y Pedro Rosemblat se burlaron de Santiago Oría por su "novia IA"

Santiago Oría, el cineasta y estratega de medios de Javier Milei, quedó en el centro de las burlas de Tomás Rebord y Pedro Rosemblat por su interés en Lucía Libertaria, una influencer creada con inteligencia artificial. El episodio, contado por The New York Times, saltó al streaming y se convirtió en material para bromas sobre una supuesta “novia IA”.

Rebord abordó el tema en Mañanabord y apuntó contra la reacción del comunicador presidencial después de descubrir que la joven que había llamado su atención no existía. “Qué gordo pajero que sos, boludo, qué gordo pajero que sos”, lanzó, según la reconstrucción publicada por medios que recogieron su intervención.

Su cuestionamiento no terminó en el insulto. También ironizó sobre el contraste entre el traspié de Oría y su tarea de orientar la comunicación oficialista. “Y vos estás escribiendo manuales de cómo contestar”, dijo. Para el conductor, el funcionario había dejado servido el chiste al minimizar una confusión que lo tuvo como protagonista.

Rosemblat llevó el asunto a Industria Nacional, en Gelatina. La emisión del 1 de octubre apareció anunciada como una conversación con la novia de Oría. En X circuló un recorte atribuido al conductor con una frase que resumía la cargada: “Era obvio que es IA, gordo, tiene 14 dedos”. La broma apuntaba a los errores anatómicos asociados con las imágenes artificiales.

El origen de la historia tiene menos romance que su repercusión. Según el reportaje de Emma Bubola y Daniel Politi, reproducido por Infobae, Oría vio videos de Instagram de una joven que defendía al Gobierno y valoró tanto su manera de argumentar como su aspecto. Entusiasmado, propuso darle mayor protagonismo.

Pero Lucía Libertaria era una invención de IA. Cuando se enteró, Oría dijo que había perdido el interés y consideró que el engaño era inofensivo. Esa respuesta alimentó las críticas y las bromas: alguien que trabaja en la construcción de la imagen presidencial había tomado por real a un personaje digital.