Doble vara: los diputados de Milei quieren expulsar a Grabois por sus insultos

"Excluir del seno de esta H. Cámara al Diputado Nacional Juan Grabois por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, en base a los hechos acaecidos en la reunión plenaria de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto del 30 de septiembre de 2026, en la cual expresó agravios en forma reiterada a los diputados del plenario, a pares y a los presentes con expresiones injuriosas y descalificativas, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de las comisiones", dice el escrito del proyecto de resolución presentado por la legisladora Silvana Giudici.

De esta forma, la diputada nacional del oficialismo apuntó contra el legislador kirchnerista tras el escándalo acontecido en la reunión plenaria de comisiones en Diputados, al tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional presentado por el Ejecutivo. La Cámara baja terminó convertida en el seno de una confrontación política, con insultos, cruces cara a cara y forcejeos entre Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza. El conflicto comenzó mientras hablaba la parlamentaria trotskista Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos aspectos del proyecto. En ese momento, el diputado libertario Jairo Guzmán la interrumpió desde su banca y el dirigente peronista se levantó para recriminarle la actitud. El representante de Unión por la Patria atravesó el salón y se produjo un intercambio de gritos y manotazos que debió ser contenido por quienes estaban allí.

Por supuesto el episodio no termino ahí. La situación subió de tono cuando intervino el diputado tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza, quien increpó a Grabois y le gritó “cagón” y “enano”. Grabois respondió y avanzó hacia él, hasta quedar prácticamente cara a cara. Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Cecilia Moreau y el libertario Álvaro Martínez intervinieron para separarlos y evitar que el intercambio terminara en una pelea física. En medio de la discusión, el referente del Frente Patria Grande lanzó contra los oficialistas expresiones como “manga de chorros, sorete de mierda, vende patria” y posteriormente sostuvo que tenían “la Corte comprada, todo comprado”.

El episodio no quedó limitado al enfrentamiento con Guzmán y Huesen, posteriormente, durante otra intervención, Grabois también tuvo un fuerte cruce con Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien calificó de “tontita”. Cuando Carlos Zapata, presidente del plenario, le reclamó que retirara la expresión y pidiera disculpas, el diputado respondió: “No le pido disculpas nada, porque es medio tonta... la estoy describiendo, no la estoy insultando”.

La tensión terminó afectando directamente el funcionamiento de la comisión. Zapata decidió cortar el micrófono de Grabois y finalmente dio por terminada la reunión. El diputado opositor volvió a increparlo y lo calificó de “facho de mierda”, además de llamarlo “Doctor Chapatín”. El episodio motivó una reacción institucional de La Libertad Avanza invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional. El texto sostiene que para que una eventual exclusión de un legislador prospere, la Constitución exige el voto de dos tercios de los integrantes de la Cámara.

El propio Grabois defendió posteriormente su comportamiento. En declaraciones a TN, sostuvo que el episodio debía entenderse en el contexto de su rechazo al proyecto y de su preocupación por el fallo de la Corte Suprema relacionado con las restricciones a la venta de tierras a extranjeros. “Me invalidaría quedarme callado mientras saquean el país”, afirmó al justificar su reacción. El propio presidente Javier Milei intervino desde su cuenta de X y, al referirse al episodio, escribió: “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...”. El diputado respondió directamente al jefe de Estado: “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores”.

El episodio también permite observar un contraste entre el modo en que el oficialismo cuestionó los agravios de Grabois y la comunicación que el propio Milei mantiene habitualmente con periodistas y medios de comunicación. Buena parte de los ataques del Presidente contra periodistas se producen mediante publicaciones en redes sociales y existen frondosos antecedentes documentados de expresiones particularmente agresivas del mandatario hacia integrantes de la prensa.

Incluso, el 30 de septiembre, el mismo día del escándalo en Diputados, Milei calificó a la periodista Maru Duffard de “zurda inmunda de doble moral” y “basura corrupta”. En agosto, un relevamiento de La Nación contabilizó 335 mensajes contra la prensa que Milei reprodujo en X durante una semana, además de 26 publicaciones propias y 21 referencias al periodismo en discursos y entrevistas. Reporteros Sin Fronteras, por su parte, informó que entre abril y mayo de 2026 detectó 1.674 publicaciones hostiles a periodistas y medios en la cuenta presidencial durante 47 días.

Así, el escándalo de la comisión por la Ley de Soberanía dejó planteada una discusión que excede el comportamiento puntual de Grabois: mientras el oficialismo impulsa una sanción parlamentaria contra el diputado por considerar que sus insultos y su actitud afectaron el funcionamiento institucional, el Presidente continúa utilizando en sus propias redes sociales un lenguaje de fuerte confrontación contra periodistas y medios. Doble vara.