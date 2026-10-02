Pergolini propone no informar sobre las actividades de Milei mientras siga insultando

Mario Pergolini propuso que los medios dejen de cubrir las actividades de Javier Milei hasta que el Presidente abandone los agravios contra los periodistas. Durante el monólogo de Otro día perdido, por eltrece, el conductor planteó una respuesta colectiva que atraviese las diferencias editoriales y condicione la cobertura al respeto por el trabajo de la prensa.

“Habría que tener un poco más de coraje y decir ‘no te cubrimos más nada’”, sostuvo. Su argumento fue que las condenas públicas a los insultos, repetidas desde medios de distintas orientaciones, no alcanzan para modificar la conducta del mandatario. Por eso sugirió pasar del repudio a una acción compartida.

Pergolini ubicó el problema en la convivencia democrática: quien gobierna debe aceptar la disidencia y las opiniones que le resultan incómodas. Al convocar a sus colegas, mencionó a TN, C5N, El Destape y Vorterix. Buscó reunir a colegas enfrentados por sus posiciones políticas.

También se refirió a la tendencia de los gobernantes a construir sus propios canales de comunicación. En ese marco, deslizó que podrían difundir allí sus actividades si los medios decidieran suspender el seguimiento. Cerró su intervención con una aclaración: “Es solamente una sugerencia”. El planteo quedó formulado como una convocatoria, sin precisar un mecanismo para llevarlo a la práctica.

El recorte volvió a circular el 1 de octubre, cuando el periodista Dante López Foresi lo compartió en X y expresó su acuerdo. En su publicación recordó que había pedido dejar vacías las conferencias de Manuel Adorni y propuso restringir la cobertura a los asuntos de estricto interés público y a la verificación de las afirmaciones del Presidente.

Ese comentario agregó una distinción al debate: informar sobre decisiones que afectan a la sociedad y reproducir agresiones o actos partidarios no cumplen la misma función. López Foresi cuestionó que los medios amplifiquen esos contenidos y sostuvo que la prensa debería revisar qué espacio les concede.

La propuesta de Pergolini abre una discusión sobre cómo responder a los ataques sin debilitar la tarea de informar. Retirar la cobertura de las actividades presidenciales plantea a la vez, qué información dejaría de recibir el público y por qué vías podría conocerla. El conductor no desarrolló esa tensión en su intervención: puso el acento en la